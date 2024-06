Narodni front o novim zgradama u Banjaluci: Gradska administracija mijenja regulacione planove po željama investitora

Gradska administracija, bez obzira na negativan stav javnosti, nastavlja da izmjenama regulacionih planova po željama investitora i tako degradira urbani standard Banjaluke, poručuju iz Gradskog odbora Narodnog fronta.

Iz Narodnog fronta navode da površine, važećim planovima rezervisane za škole, vrtiće ili zelenilo, pretvaraju se u parcele za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, a jedini cilj svega toga jeste da se investitorima izgradnjom i prodajom donese enorman profit.

Iz Narodnog fronta podsjećaju da su nedavno stavljeni na javni uvid nacrti za izmjenu regulacionih planova: RP Centar-Istok (lokacija Kupusište), RP Jug 3 i RP za prostor definisan ulicama Vidovdanska, Vuka Karadžića, Jovana Dučića, Grčka i Nikole Tesle (radni naziv: Paskolina ciglana), te je nakon toga na javni uvid stavljen i nacrt izmjene Regulacionog plana Centar-Aleja.

Oni ukazuju na to da sve ove izmjene ne uzimaju u obzir cjelokupni razvoj centralnih gradskih zona, tretirajući samo one lokacije koje je potrebno izmijeniti po željama investitora i to na način da se izbrišu sadržaji koji su predviđeni da služe opštem dobru i da se zamjene sadržajima koji mogu osigurati brz i lak profit.

U svom saopštenju Narodni front navodi da su na lokaciji Kupusište i Centar-Aleja ugrožene površine rezervisane za predškolsko i školsko obrazovanje. Dalje kažu da je u obuhvatu RP Paskolina ciglana, lokaciji Stara autobuska stanica, predviđena izgradnja izgradnja struktura spratnosti P+8, a lokacija arhitektonskog spomenika Paskolina vila je predviđena za zonu građenja sa koeficjentom izgrađenosti 4,7 i koeficjentom zauzetosti 0,8. To znači da, uz ovoliko gradnju, ukoliko bi ovaj arhitektonski spomenik i bio sačuvan, pitanje je da li bi bio saglediv i sa jedne strane, a ambijent vile je već predviđen za potpunu devastaciju. Nacrt izmjene Regulacionog plana Jug 3 predviđa još gušću izgradnju u već ionako gusto i haotično izgrađenom kvartu u kome su svi aspekti investitorskog urbanizma došli do izražaja.

„Ovim putem još jednom želimo da skrenemo pažnju da gradska administracija ovim vidom izmjena regulacionih planova i odgađanjem izrade urbnističkog plana nastoji da u potpunosti uništi kvalitet i standard urbanog življenja u centralnim područjima Banjaluke, a sve u cilju namještanja profita investitorima . Poslije svih ovih volšebnih aktivnosti gradske uprave, Narodni front poziva Skupštinu grada da usvoji moratorijum na dalje izmjene regulacionih planova do donošenja urbanističkog plana kao strateškog planskog dokumenta koji će definisati osnovne pravce razvoja urbanog područja grada“, zaključili su oni.

