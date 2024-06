Helez posjetio fabriku oružja i slikao se s puškom: "Domaći proizvod" (FOTO)

Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH, Zukan Helez, posjetio je danas kompaniju namjenske industrije Igman d.d. Konjic,

Tokom posjete, Helez je izrazio ponos zbog potpunog razvoja i proizvodnje nove puške u Igmanu.

"Ova puška je 100 % domaći proizvod. U ovom izazovnom i nepredvidivom vremenu moramo imati jake vlastite fabrike namjenske industrije, moramo sačuvati i unaprijediti svaku firmu i sačuvati svako radno mjesto u njoj", izjavio je Helez, prilikom predstavljanja puške kalibra 7,62 mm, prenose federalni mediji.

Helez tvrdi da su proizvodi "Igmana", kao i ostale bh. namjenske industrije, "među najboljima u svijetu".

"Siguran sam da je namjenska industrija Bosne i Hercegovine vodeća na zapadnom Balkanu te da smo u Evropi među značajnijima zbog dugogodišnjeg pacifizma i mira koji je Evropa zagovarala. Evropa se polako budi nakon rata u Ukrajini, ali mi smo već odavno budni", dodao je ministar.

Najavio je i novo oružje te istakao da je "dogovoren i uplaćen uvoz pet helikoptera i nekoliko borbenih transportera".

"Imamo još nešto što nema niko u regiji, nešto što je dogovoreno da uvezemo, ali neću još o tome govoriti. To ćete vidjeti svi novinari na velikoj pres konferenciji koju ćemo organizirati kad to nabavimo. Takođe, nabavljamo radare i prvi put ćemo u potpunosti kontrolisati sigurnost našega neba. Sve su to određene pripreme da naša država bude potpuno stabilna i nezavisna od bilo koga. Ponosan sam da imamo domaću proizvodnju, ali i da imamo naše partnere i prijatelje od kojih uvozimo ono što nemamo", zaključio je Helez.

