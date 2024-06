IGOR RADOJIČIĆ: Mnogi iz SNSD-a se javljaju da me podrže, ali ne smiju javno! (VIDEO)

Povratak otpisanog - tako bi mogao da glasi naslov intervjua sa Igorom Radojičićem, bivšim gradonačelnikom Banjaluke, pogotovo ako njegov nedavno osnovani politički pokret "Svojim putem - Igor Radojičić" ostvari uspjeh na predstojećim lokalnim izborima.

Radojičić kaže da nije odustao od ideje da ponovo pokuša da osvoji poziciju koju je izgubio od Draška Stanivukovića (PDP) 2020. godine. Međutim, pokret postoji mjesec dana i praktično tek staje na noge.

"Trebate ipak imati resurse da možete da vodite kampanju. Fale nam tri nule", rekao je Radojičić u intervjuu za Mondo, dodajući da protivkandidati imaju milione za kampanju. Motiv za trku može biti to što je, kako navodi, u anketama stajao dobro čak i kada je bio politički mrtav.

"Ankete su mi jesenas i proljetos davale preko 20 posto podrške, a u novembru sam čak bio prvi ispred svih ovih aktuelnih i potencijalnih kandidata".

Šta je Radojičića motivisalo za povratak u politiku? Smatra da su stvari otišle dođavola i da ništa izgleda dobro, u bilo koji nivo vlasti da pogledate.

"Zavladao je populizam i šou program, nesistemačtnost, uz upliv privatnih interesa. Mnogo je više slikanja i cirkusa nego što je suštinske politike", tvrdi on i dodaje da sve se desilo na "još gori način" nego što je predviđao.

Nekada prvi čovjek najvećeg grada u Republici Srpskoj iza scene vidi jasne interese privatnog kapitala, pogotovo u građevinskom sektoru. Privatni kapital i interesi pokreću svijet zbog nalazišta ruda i energije, u Banjaluci je ruda - građevina.

"Najveći ratovi se vode oko regulacionih planova i građevinarstva. Tu su najkrupniji interesi i problemi jer se sudaraju privatni i opšti interes grada".

Priznaje, bilo je istih takvih primjedbi i u prošlim mandatima kada su gradom upravljali gradonačelnici iz SNSD-a

"Ali u šali kažem da ću sada voditi kampanju pod sloganom: vidite da može gore!".

Zapamćena je njegova opaska da oko gradskog zemljišta i imovine kruže privatni interesi kao lisice oko kokošinjca. Sada misli da su lisice provalile u kokošinjac i da je u njemu malo šta ostalo.

"Lisice su potamanile većinu kokošiju. U kratkom vremenu grad, koji nema mnogo zemljišta u svom vlasništvu, došao je u situaciju da može sve da raskrčmi ako bude 16 ruku u Skupštini".

Radojičić se prisjetio kako te lisice nisu samo domaće već i strane pa mu je jednom ondašnji austrijski ambasador u BiH pokušao da na sastanak da dovede lica zainteresovana za zemljište na Staroj autobuskoj stanici, dok se oko ove lokacije još vodio spor.

Na primjedbu da je on pred kraj mandata potpisao ugovor sa privatnim autoprevoznicima, s kojima se i sadašnja vlast batrga oko autobuskog prevoza i subvencija, Radojičić kaže je jedini izlaz za poboljšanje javnog prevoza u pregovorima sa prevoznicima i poboljšanju kvaliteta usluge i vozila.

Što se tiče generalnog Urbanističkog plana, građevinskog "ustava" grada, koji je na čekanju decenijama, navodi da su u njegovom mandatu došlo do nacrta, a da prijedlog u mandatu sadašnje gradske vlasti nije usvojen isključivo zbog krupnih interesa.

"Urbanistički plan je baza za sve regulacione planove, a sada (bez UP) je daleko lakše interesima da promijene regulacione planove. U Skupštini grada se 16 ruku našlo za svašta, ali se nije moglo naći za Urbanistički plan".

Dugogodišnji narodni poslanik, predsjednik Narodne skupštine, generalni sekretar i potpredsjednik i jedan od osnivača Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Radojičić se nakon poraza 2020. godine povukao iz politike.

Njegov odnos sa centralom i rukovodstvom SNSD-a je i ranije intrigirao javnost zainteresovanu za politiku, a to se na neki način nastavilo i nakon što su se dvije strane razišle. Odgovarajući na pitanje šta bi drugačije uradio, u gradu, ili dok je bio u SNSD-u, Radojičić se ne dvoumi. Drugačije bi birao saradnike.

"Kadrovska politika je politika svih politika".

Tačnije, sve se vrti oko ljudi i povjerenja. Vajka se da mu kućno vaspitanje i pristojnost nisu dozvolili da se ponaša drugačije dok je bio funkcioner SNSD-a jer je ipak stranku sve do prije nekoliko godina gledao i kao svoju.

"Danas je SNSD nešto sasvim drugo, po mom mišljenju", dodaje.

Smatra da priče da je trebalo da bude mandatar za sastav vlade 2014. godine nisu bile stvarne priče i da se o tome govorilo bez njegovog znanja, ali...

"Vrh SNSD nije imao iskrenu namjeru te vrste jer im nije trebao predsjednik Vlade koji je suviše samostalan. I kao gradonačelnik sam imao svoj stav i mišljenje i put."

Na Dodikove grube riječi da se "ponašao kao malo dijete" i da je izbačen iz SNSD, Radojičić neće da odgovori direktno, ali za njega nema sumnje da je lideru stranke i predsjedniku Republike Srpske možda istekao rok trajanja.

"Sve ima vijek trajanja. Države, partije i vlast i čovjek. Tamo 2006. godine je bilo vrijeme da se desi promjena i da dođu SNSD i Milorad Dodik. Tada je to bio jedan impuls i nova energija. Isto tako je i sada vrijeme da se desi promjena. Vlast u Republici Srpskoj je dotrajala i umorna, kadrovska rješenja su sve gora od gorih. Srpskoj treba novi početak, restart i promjena. U jednom istorijskom momentu vi ste dio rješenja, a u drugim momentu dio problema. Sadašnja vlast je sve više problem za Republiku Srpsku", rekao je Radojičić.

Otkriva da nema kontakte sa vrhom SNSD-a, ali da je u kontaktu sa članovima i aktivistima SNSD-a u Banjaluci svaki dan, te da mnogi koji se javljaju i podržavaju ga - ne smiju javno.

"Mnogi iz vrha SNSD-a su zvali aktiviste i vrlo ružno ocjenjivali ovo što mi radimo. Ja znam kako mnogo ljudi u SNSD u Banjaluci misli, i poštujem te ljude".

Radojičić kaže da je zadržao neke kontakte koje je imao ranije, da u Beogradu ima puno prijatelja u vrhu politike sa kojima se viđa i razmjenjuje mišljenje, a u kontaktu je i sa Zoranom Jankovićem, gradonačelnikom Ljubljane.

Na često podgrijane insinuacije da je je "ljubimac stranaca" odgovara da ste kod nas odmah sumnjivi čim govorite strani jezik, a da njegov politički pokret i kapacitet ipak još nisu na nivou uticaja da bi ih strane sile uzimale u kalkukaciju.

"Ovdje kroz prostorije prošli su predstavnici tri ambasade koji su se pitali šta radimo. To je izuzetno visok interes, registrovali su nas i prate šta se dešava, ali mi smo svoji i ne pripadamo nikom".

Što se tiče poslovnog angažmana i veza sa kompanijom "Planet soft" i njenim vlasnicima, Radojičić kaže da se povukao iz uprave i ostao kao savjetnik.

"Do sada sam čuo da sam strani špijun, da me finansiraju LGBT lobiji, građevinska mafija, da sam državni neprijatelj - birajte šta vam se sviđa i po kojoj liniji ćete me napadati", zaključuje Igor Radojičić.

