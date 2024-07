NSRS o deklaraciji sa Svesrpskog sabora: Na zgradama institucija RS trobojke, u skupštini okršaj Dodik-Vukanović

Poslanici NSRS raspravljaju danas o Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda koja ima 49 tačaka i usvojena je na zajedničkoj sednici vlada Srbije i RS u okviru Svesrpskog sabora održanog 8. juna u Beogradu.

Sjednici prisustvuje i predsjednik RS Milorad Dodik koji je u uvodnoj raspravi govorio da 9. januar ostaje Dan Republike Srpske. On je podvukao da se radi o istorijski važnom dokumentu.

Međutim, ubrzo se poslanička rasprava o deklaraciji pretvorila u verbalni okršaj Dodika i šefa Kluba poslanika Za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

Dodik se obrušio na Vukanovića koji je tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda kritikovao ovaj dokument i ocijenio da je u suprotnosti sa informacijom o „mirnom razdruživanju“ koja je predložena za posebnu sjednicu NSRS.

„Njegova namjera je da baci ljagu na ovaj dan u kojem usvajamo deklaraciju. Samo on vidi haos, on bi stalno lagao i izmišljao, on je jedan patološki lažovčina... Da on sad izvali neki selfi, da on bude taj koji nešto zna. Sve što je rekao je usmjereno na to da on napravi pozu“, rekao je Dodik.

Premijer RS Radovan Višković je najavio da će institutcije RS od večeras biti u bojama srpske trobojke. „Sa porukom da su Republika Srpska i Srbija od danas jedan narod. Imamo želju, zašto to kriti, da u budućnosti imamo još jače odnose i još veću povezanost, ne samo na ekonomskom, nego na svim drugim planovima. Velika je želja da imamo iste nastavne programe“, kazao je Višković.

Odgovorio je Vukanoviću i na izjave kako je nekada napadao Aleksandra Vučića, a sada se grle.

„Mi smo to rasčistili. Ti ne možeš da rasčistiš ni sam sa sobom... Nekada je bilo i sa moje i sa strane Vučića riječi u prošlosti koje možda nisu bile ugodne“, kazao je Dodik i rekao Vukanoviću kako ima „bolesnu sujetu“ i da „po direktnom nalogu stranaca pokušava da digne galamu na ovoj sjednici NSRS“.

Dodik je podvukao da deklaraciju sa Svesrpskog sabora nije radila samo vlast u RS i Srbiji, nego da su iza nje stali i SPC i akademska zajednica.

„Niko nije smatrao da si ti vrijedan da te pita šta ti misliš o ovome“, kazao je Dodik Vukanoviću.

Zamjerio mu je i što priča o „finansijskom haosu u RS“.

„Ti samo pričaš o haosu, bez ikakve odgovornosti, ti si patološki lažov koji ne zna da stane. Da li je haos u RS, da ja to jedini ne vidim? O čemu pričaš?“, rekao je Dodik.

Vukanović je kazao da ga ne mogu zaustaviti, nego samo likvidacijom.

„Ovo što ste dozvolili gospodinu Dodiku, ovakve riječi i uvrede...“, započeo je Vukanović ali ga je predsjednik NSRS Nenad Stevandić prekinuo i oduzeo mu riječ do kraja ovog pretresa, a potom ga i udaljio sa sjednice.

„Nemojte se truditi da pravite zapaljivu atmosferu na ovoj tački dnevnog reda, tu je gospodin Dodik u pravu“, rekao je Stevandić.

U Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda se, između ostalog, navodi da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu, kao i da sabor ne podržava Rezoluciju o Srebrenici.

Jedna od tačaka koja je izazvala najviše polemike u RS je da je “Sretenje 15. februar Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske koji treba ujedinjeno i zajednički proslavljati”.

„Svesrpski sabor očekuje da RS nastavi da obilježava 9. januar kao Dan nastanka RS i krsnu slavu", dodaje se.

Opozicione stranke tvrde da se deklaracijom briše 9. januar kao dan RS, a koji je osporio Ustavni sud BiH, dok vlast okupljena oko SNSD-a to odbacuje.

