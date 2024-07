Stanivuković pozvao na sjednicu i podršku za dodjelu placeva bračnim parovima

Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je danas predsjednika Skupštine grada Banjaluka Ljubu Ninkovića da zakaže sjednicu Skupštine inače će to učiniti on.

Izvor: Grad Banjaluka

Stanivuković je kazao da "mnoga životna pitanja čekaju", poput besplatnih placeva za mlade bračne parove i rješenje vodosnabdijevanja sa sistema „Tunjice 1 i 2“.

"Svjedoci smo da nemamo redovnih sjednica, da imamo više vanrednih nego redovnih sjednica. U Banjaluci je redovno stanje i nema razloga da nemamo redovnih sjednica. I kada dođemo u situaciju da imamo redovnu sjednicu, sve tačke skinu i ostane samo par njih", kazao je gradonačelnik, objavio je sajt Grada.

Kaže da je gradska administracija učinila sve što je potrebno za obezbjeđivanje besplatnih placeva, te da je sada potrebno 16 odbornika koji će da usvoje ovu odluku.

"Da nema političke osvete, danas bismo mogli reći da Banjaluka kao prvi grad ima besplatne placeve za mlade bračne parove. Pripremili smo hiljadu placeva, urađena je parcelacija, pripremljen javni poziv ali od aprila sve to čeka Skupštinu da donese jednu takvu odluku", naveo je gradonačelnik.

Pozvao je sve odbornike pojedinačno da potpišu zahtjev za usvajanje odluke o besplatnoj dodjeli placeva za mlade bračne parove.

"U narednih pet dana ćemo tražiti od svakog odbornika pojedinačno da potpiše da li je za ovu odluku. Dakle, Banjaluka bi bila prvi grad koji dijeli placeve na ovaj način, uz besplatne građevinske dozvole, projekat za kuću, priključke za vodu i kanalazaciju to bi bilo 50.000 KM direktne finansijske podrške jednoj porodici. Prema podacima republičkih ustanova, godišnje 600 porodica napusti Republiku Srpsku i ko u takvim trendovima može da odbije ovu odluku kojom bismo zadržali ljude na ovim prostorima", rekao je gradonačelnik, uz poziv mladim bračnim parovima do 35 godina da se jave u kancelariju broj 22 i iskažu interesovanje za dodjelu placa kako bi se i na taj način izvršio pozitivni pritisak na Skupštinu.

Ovom prilikom, pozvao je i na usvajanje odluke o rješenju pitanja vodosnabdijevanja sa rezervoara „Tunjice jedan i dva“.

"Treba nam deset miliona KM kako bismo proširili ovaj sistem koji ranije nije dobro urađen. Vratili smo 25 miliona KM i imamo kapaciteta da realizujemo ovu odluku", tvrdi gradonačelnik.

Najavio je da će on zakazati sjednicu Skupštine Grada ukoliko to ne učini rukovodstvo Skupštine Grada i da ima pravo na to po poslovniku.

(MONDO)