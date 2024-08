Stevandić: Marković nikad nije ušao u prostorije Ujedinjene Srpske

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić tvrdi da vlasnik turističke agencije "Travel for fan" Saša Marković nikada nije ušao u prostorije ove stranke.

Izvor: Radenko Kuprešak/Srna

"Ujedinjena srpska se targetira. To je lopov i kriminalac. Na snimku se vidi da nije posjećivao kancelarije. Jedva čekam svoje svjedočenje da im saspem sve u lice", rekao je danas Stevandič komentarišući Markovićeve tvrdnje da je bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo RS Branislavu Zeljkoviću u prostorijama Ujedinjene Srpske dao oko 250.000 maraka.

Stevandić je rekao i da je Marković falsifikovao dokumentaciju i isporučivao lažnu robu.

"Želi da legalizuje novac koji je stekao na nezakonit način. Jedino što je Marković rekao istinito je da me nikada nije kontaktirao. To je tačno, ja ne znam nijednog kriminalca. Ne postoji nijedan moralniji akt od onog koji ja napravio Zeljković, a koji je podnio ostavku kada je izašao iz zatvora. To nijedan direktor u RS nikad nije uradio", kazao je Stevandić.

Podsjećamo, Marković je juče u Okružnom sudu u Banjaluci svjedočio da je u dvadesetak navrata dolazio u prostorije Ujedinje Srpske gdje je je bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo RS Branislavu Zeljkoviću dao oko 250.000 maraka u kešu.

Riječ je o svojevrsnoj proviziji koju je Zeljković uzimao jer je Markoviću dao ugovor za nabavku zaštitnih odijela za vrijeme pandemije, a zbog čega se sudi obojici.

On je ispričao i da je prilikom predaje novca morao ostavljati telefon van kancelarije u kojoj su se sastajali, kao i da je jednom ili dva puta u prostorijama stranke vidio i čuo predsjednika US Nenada Stevandića, s tim da nije imao komunikaciju sa njim.

