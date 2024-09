Stanivuković predstavio program: Obećao žičaru do Banj brda i tramvaj

Most u Docu, kolektor na Vrbasu, nove javne garaže, sradnjoškolski centar, zaobilaznica oko Banjaluke, žičara na Banj brdu, prva tramvajska linija...

Izvor: Shutterstock

Pročitajte šta je kandidat PDP za gradonačelnika Banjaluke, Draško Stanivuković, predstavio u Planu i programu PDP za Banjaluku od 2024-2030. godine.

"U našem programu posvetili smo pažnju svakoj oblasti u našem gradu. Radili smo na poboljšanju saobraćajne infrastrukture, unapređenju obrazovanja, razvoju turizma sa posebno posvećanom pažnjom ekologiji. Ovo će biti naša djela sutra. Prethodni mandat započeli smo obećanjaima, završili djelima i nema sumnje da će tako biti svaki naredni put", rekao je Stanivuković.

On je naglsio da ovo nisu "nova obećanja u političkoj kampanji, nego projekti na kojima se već radi, a neki od njih biće završeni u prvoj godini mandata."

Evo obećanja:

Most u naselju Dolac - Izgradićemo most u Docu kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata i novi simbol našeg grada. Ovaj most će znatno ubrzati protok saobraćaja u gradu i smanjiti gužve. Osim toga, svojim modernim izgledom Banjoj Luci će dati novi šarm kakav imaju evropske metropole.

Kolektor na rijeci Vrbas - Zaštita životne sredine, očuvanje kvaliteta vode, kao i smanjenje rizika od poplava benifiti su koje će gradu donijeti izgradnja kolektora koju Vrbas čeka decenijama.

Grad bez makadamskih puteva - Jedan od privih koraka u naredom mandatu biće nastavak izgradnje modernih saobraćajnica. Zato će naš cilj u narednom periodu biti asfaltiranje svih makadamskih puteva na teritoriji grada Banje Luke.

Srednjoškolski centar i Građevinska škola - Izgradićemo srednjoškolski centar sa Poljoprivrednom i Politehničkom školom koji će mladima omogućiti kvalitetnije obrazovanje, bolju povezanost i još jednom potvrditi da je Banja Luka grad mladih. Pored srednjoškolskog centra izgradićemo i novi objekat Građevinske škole.

Neradna nedjelja - Neradna nedjelja za trgovce i dalje ostaje naš cilj od kojeg nećemo odustati. Istrajaćemo na tome da ovaj prijedlog postane realnost i nastaviti raditi u interesu porodice, jer je borba za svakog člana porodice vodilja naših programa.

Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja - Naš prioritet odmah prve godine biće ulaganje dodatnih 10 miliona KM u sistem „Tunjice 1 i 2“ kako bi se u potpunost riješio problem vodosnabdijevanja u područjima potkozarskih sela kao i ostalim kritičnim područjima.

Nova kanalizaciona mreža - Problemi sa kanalizacijiom i otpadnim vodama postaće prošlost u Banjoj Luci, jer ćemo kontinuirano raditi na razvoju nove kanalizacione mreže. Naš cilj je 100 km kanalizacije kojima ćemo se primaći cilju da svaka kuća u Banjoj Luci ima kanalizaciju.

Izmještanje deponije u Ramićima - Problem sa deponijom Ramići biće trajno i sistemski riješen, a deponija će biti izmještena na adekvatne lokacije daleko od naseljenih dijelova grada.

Saobraćajna obilaznica - Završenom izgradnjom mosta u Česmi, a potom i povezivanjem sa magistralnim putem Banja Luka-Kotor Varoš biće završena prva obilaznica, nakon čega će tranzit postati nova aleja. U narednom periodu biće intenzivirani i radovi na obilaznici oko zapadnog tranzita.

Novih 20.000 sadnica - Utrostručavanje broja sadnica imaće višestruku korist za Banju Luku, posebno u borbi protiv zagađenja vazduha, poplava i borbi protiv velikih talasa vrućina. Nova stabla biće posađena u svim dijelovima grada, naročito urbanim sredinama gdje je upravo sadnja stabala ključna za održivot i stvaranje prijatnije atmosfere prilikom velikih vrućina. Novim sadnicama Banja Luka će zadržati epitet grada aleja.

Uređenje Suturlije, Trapista i Banj brda - Vodeći se ekološkim vrijednostima i promocijom zdravog načina života, u narednom periodu izgradićemo i obnoviti tri rekreativne zone. Ove zelene oaze biće odlično mjesto za odmor i rekreaciju, ali i pomoćnik u smanjenju zagađenja vazduha.

Sportska gimnazija - Čuveni Sokolski dom postaće Sportska gimnazija, čiji će program biti prilagođen onima koji se profesionalno bave sportom. Sokolski dom biće mjesto gdje će stasavati vrhunski sportisti sa programom prilagođenim tako da neće morati birati između sportske karijere i obrazovanja, već će im biti omogućeno oboje.

Kuća „Predah“ - Zajedno sa svim ljudima dobre volje kroz našu akciju „Od Banje Luke sa ljubavlju“ biće izgrađena kuća za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju. Ova kuća će biti dom za sve one koji nakon što ostanu bez roditelja ili staratelja i dalje trabaju brigu drugog lica.

Javne garaže - Nedostatak parking mjesta u gradu postaće prošlost izgradnjom javnih garaža u samom centru grada kojima ćemo trajno riješiti probleme sa nedostatkom parkinga u gradu. Sa više stotina novih parking mjesta problem parkinga biće riješen na duži period.

Besplatan električni autobus - U cilju smanjenja zagađenja vazduha, buke, gužve u saobraćaju naš cilj biće dovođenje električnog autobusa na ulice Banje Luke, koji će za sve putnike biti besplatan. Ovim korakom Banja Luka će biti u koraku sa razvijenim evropskim gradovima po pitanju ekološkog prevoza.

Prva tramvajska linija - Nastavićemo saobraćajnu revoluciju. Prva tramvajska linija omogućiće brži, ekološki prihvatljiv i ekonomičan prevoz, te smanjiti saobraćajne gužve i zagađenje vazduha.

Nova poslovna zona - Otvorićemo vrata nove poslovne zone koja će nuditi vrhunske uslove za proizvodne i prerađivačke kompanije, uz sveobuhvatnu podršku i najmoderniju infrastrukturu. U perspektivi cilj poslovne zone je otvaranje više hiljada novih radnih mjesta.

Žičara do Banj brda - Nakon izgrađenog vidikovca nastavićemo da uređujemo ovu rekreativnu zonu, a pogled na Banju Luku biće još ljepši sa nove žičare koju ćemo izgraditi.

"Pored novih projekata, nastavljamo sa povećanjem subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima do potpunog izjednačavanja cijena, nastavljmo sa mjerama pronatalitete politike, kao i povećavanjem ulaganja u sport i kulturu. Banja Luka ide naprijed, postaje moderan evropski grad u kome svaki naš sugrađanin ima pravo na dostojan život i sigurnu budućnost. Naša djela su garancija za to", zaključio je Stanivuković.