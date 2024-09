Grbić i Jokić odgovorili na optužbe: "Sve ovo su predizborni trikovi"

Bivši direktori Gradskog groblja Željko Grbić i Ratko Jokić negirali su optužbe gradonačelnika Draška Stanivukovića nazvavši sve predizbornim trikovima.

Nakon današnje, burne pres konferencije gradonačelnika Banjaluke, koja je na kratko bila prekinuta zbog dolaska bivših direktora Gradskog groblja, a na kojoj je Stanivuković iznio brojne optužbe na njihov račun, Grbić i Jokić sačekali su novinare ispred Gradske uprave kako bi iznijeli svoju stranu priče.

"Ovo su predizborni trikovi odlazećeg gradonačelnika. Što se tiče sipanja goriva one slike su ispravne, ja jesam nasuo to gorivo i uredno platio, međutim, radnik na pumpi je to slučajno stavio na račun groblja, što sam ja zatim ispravio. Međutim novi direktor i njegova ekipa zanemaruju radnje koje su bile prije i nakon tih slika", rekao je Grbić i dodao da je u vrijeme njegovom mandata u ovom preduzeću sve bilo po zakonu.

"Ja sam na rezultate svog rada u Gradskom groblju ponosan. Upravljanje grobljem je mnogo komplikovanje od onog što je on juče pokazao u videu. Direktor ne sjedi i prodaje grobnice i uzima pazar, time samo podcjenjuje narod i isključivo to radi u političke svrhe", poručio je Grbić.

Ratko Jokić je rekao da što se tiče grobnica svako ima pravo kao građanin na uvid u cjenovnik gdje neuređeno grobno mjesto košta 1.000 maraka.

"Prema Zakonu o groblju svako mora da ponudi groblju prodaju grobnog mjesta, ali ne i grobnice. Grobnica i grobno mjesto nisu isto, grobnica je uređena, a sami radovi na uređenju, beton, armatura i ostalo košta najmanje 2.000 maraka. Cijena uređene grobnice tkz. dvojke iznosi 4.780 maraka u groblju. Da li bi neko normalan kupio nešto za 6.000 što košta 4.780 maraka. Ako neko želi može da stavi i cijenu od 10.000 to je njegovo pravo kao osobe", poručio je Jokić.

