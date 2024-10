Da li će biti ukinut PDV na kupovinu nekretnine? Prijedlog zakona danas pred PS BiH

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić očekuje da će Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dobiti potrebnu podršku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ovaj prijedlog zakona predviđa da punoljetno fizičko lice koje je državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a kupac je stana, ima pravo na povrat PDV-a pri kupovini prvog stana.

Amidžić je sinoć za FTV rekao da se radi o zakonu koji se ne može smatrati populističkim, jer uvažava potrebu ljudi u BiH da riješe stambeno pitanje.

On je naveo da će na ovakav način, u najvećem broju, stimulisati pojedinice da kupe svoju prvu nekretninu, a to do sada nisu bili u mogućnosti.

Amidžić je naglasio da ovo zakonsko rješenje ne podrazumijeva podjelu u smislu da su obuhvaćene samo određene kategorije stanovništva, već se odnosi na sve državljane BiH, bez obzira na starosnu dob, socijalni ili neki drugi status.

Šta je sa ukidanjem PDV-a na lijekove?

Kada je riječ o inicijativu da se od PDV-a oslobode i lijekovi, Amidžić smatra da ona treba da bude obrazložena do kraja.

"Ta ideja sasvim sigurno ima podršku mene kao nekoga ko živi u ovoj zemlji, ali, istovremeno, oni koji predlažu tu ideju treba da je obrazlože do kraja, to je da kažu u kojoj mjeri i u kojom procentu će to uticati na smanjenje javnih prihoda, kao i na koji način će se taj pad javnih prihoda nadomjestiti", kaže on, prenosi Srna.

Amidžić smatra da se tu ne treba igrati, već predlagati održive stvari, ističući da je spreman da podrži svaku ideju koja je ekonomski provodiva, ali ne i da manipuliše ili daje lažnu nadu ljudima da će pojedina rješenja ugledati svjetlo dana, a da zna da to nije moguće.

Što se tiče diferencirane stope PDV-a rekao je da "nema ništa protiv toga", da je saglasan sa tim i da se treba i može razgovarati.

Smatra i da bi Savjet ministara mogao da radi bolje i da bude efikasniji, da se nekada političke razlike i teme stave sa strane, a da u prvom fokus budu ekonomske teme.

(MONDO)