Dodik: Neće biti usklađivanja BiH sa viznim režimom EU

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da neće biti usklađivanja s viznim režimom EU niti će se Srpska odreći svojih prijatelja.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Od Evropske unije imamo velika očekivanja, imajući u vidu ranije dogovore i obećanja koja nisu u potpunosti odgovarala ogromnom napretku koji je BiH napravila", naveo je Dodik.

On je rekao da neko mora da izađe i kaže da li će se i dalje nalaziti izgovori ili će BiH pružiti priliku.

"Plasiranje dezinformacija o tome da Republika Srpska nešto blokira nije dobronamjeran stav, budući da je svima dobro poznato da su više od pola godine Bošnjaci držali u blokadi Dom naroda i da su stopirali Plan rasta. Preuzeli su stav muslimana i to dodatno koči sve procese. Posljedica toga je sve veća bahatost Bošnjaka i sad će vidjeti kako to izgleda", rekao je Dodik.

On je poručio na društvenoj mreži "Iks" da od Evrope traži dosljednost.

"Ako ona izostane, kao mnogo puta do sada, spremni smo i na to, može se reći da smo i navikli na tu licemjernu politiku. Naše jasno opredjeljenje je EU, ali to ne znači da ćemo pristati na lažne kvalifikacije, ucjene i uslovljavanja. Granice postoje. Tražimo poštovanje i da nas tretiraju kao ravnopravnog partnera, to je minimum bez kojeg nemamo o čemu razgovarati", rekao je Dodik.

(MONDO)