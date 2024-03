Dodik čeka odluku o pregovorima: Nakon toga na dnevnom redu odlazak stranih sudija i zatvaranje OHR-a

Predsjednik RS Milorad Dodik očekuje da će Evropski savjet donijeti uopštenu odluku o pregovorima, načelnu koja ništa neće značiti, ali je nakon toga najavio da na dnevni red dolazi 14 prioriteta, a to znači odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH i zatvaranje OHR-a.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Ne znam šta da očekujem od Evropskog savjeta, da li će donijeti odluku o pregovorima. Uglavnom, koliko vidim, donijeće neku odluku opštu, načelnu, koja ništa neće značiti. Nakon toga mi ćemo opet morati da se borimo za datum i stalno je to jedna klackalica", rekao je Dodik novinarima u Trebinju.

On je istakao da će poslije te odluke Evropskog savjeta sljedećeg dana sve biti isto.

"Samo što ćemo mi na dnevni red staviti svih 14 prioriteta, a to znači odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH i zatvaranje OHR-a. To će biti prvo, a kada to završimo možemo da pričamo o datumima, o svim drugim zakonima", rekao je Dodik.

On je rekao da, ako ne bude toga, onda će na tome stajati, a ne na podvalama, kao što se to danas pokušava, poput one da se sada usvoji zakon o sudu, ali da se ne određuje mjesto i da se to odredi za godinu dana.

"To je prijedlog koji sada imamo. Ma nemojte. Sve što je Republici Srpskoj važno to odlazi, a ovo jednog dana čekamo možda nekog drugog da to završi. A zašto to može da bude u Sarajevu? Oni pokušavaju sad na jedan ružan način da naprave neki animozitet između Istočnog Sarajeva i Banjaluke. Ljudi u Istočnom Sarajevu i te kako razumiju o čemu se radi", rekao je Dodik.

On je pojasnio da, ako apelaciono odjeljenje bude u Istočnom Sarajevo, to je isto kao da je u Sarajevu.

"Uticaj stranih ambasada, vršenje pritisaka i činjenica da sudije ne bi morale ni da prenoće u Istočnom Sarajevu, nego bi dolazile iz Sarajeva na suđenje, govori o tome da bi to bio njihov sud, a ne sud Istočnog Sarajeva. A mi hoćemo da to bude bosansko-hercegovački sud. Ako hoćete to stavite ga u Banjaluku. Ako kažete da ne može Banjaluka, šta može? Može li Gradiška, Prijedor, Novi Grad? Kažite nam šta može, a ne samo da kažete da ne može", rekao je on.

Dodik dodaje da se o pitanju sjedišta apelacionog suda neće odlučivati za godinu dana, nego odmah ili se neće odlučivati.

"Oni dopisuju u nadležnostima da bi taj sud BiH, što do sada nije radio, mogao da presuđuje u imovinskim odnosima između entiteta i nivoa BiH. Pa to znači da će nam uzeti svu imovinu. Nismo ni mi tolike budale da ništa ne znamo. Naravno da ta odredba ne može. I to nigdje ne piše u nekom zakonu ili standardu iz Evrope ili svijeta. To je jedna potpuna politička otimačina", rekao je on.

Dodik naglašava da će dobiti jedino da Banjaluka bude sjedište, ali nećete dobiti tu nadležnost.

"Ne može. Možete da odlučujete samo i isključivo po zakonima koje donese Parlamentarna skupština BiH. Ova trojka koja je bila u Laktašima, oni su formulisali tu priču i definisali da je normalno da se odlučuje po zakonima koje donese Parlamentarna skupština BiH. Sada se, naravno, od toga ograđuju, ali to je odlična formulacija koju su oni predložili nama u Laktašima i na tome ćemo istrajati.Samo zakoni koje donese Parlamentarna skupština BiH, mogu da bude predmet suda BiH i ništa više", rekao je Dodik.

(Srna)