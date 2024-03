Dodik: Srbima u BiH put ka EU je i ekonomski i nacionalni interes

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je u autorskom tekstu da je BiH test istorije i kontrolni zadatak EU.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je naveo da su dobijanje statusa kandidata, a sada i najava odluke o otvaranju pregovora EU sa BiH, dobre vijesti za stabilnost i perspektivu i da bi, da nije došlo do te odluke, u velikoj mjeri u pitanje bio doveden kredibilitet EU, imajući u vidu prethodne odluke.

"Izvinite, ali dati otvaranje pregovora Ukrajini, a ne dati BiH, ruganje je davno uspostavljenom procesu pridruživanja. Ispada da jedno postkonfliktno društvo, koje umnogome funkcioniše na saglasnosti da nam je put u EU interes, nije zaslužilo pregovore nakon decenija napora, dok ga je zaslužilo društvo koje u ovom trenutku funkcioniše u ratnom režimu", dodao je Dodik.

Navodeći da ne želi da bude shvaćen pogrešno, Dodik je rekao da u BiH postoji izbalansiran stav zasnovan na iskustvu.

"Želimo da se patnje tamo završe ubrzo i to političkim sporazumom kakvim se svaki rat završava. Nama Srbima u BiH put ka EU je i ekonomski i nacionalni interes", dodao je Dodik.

Dodik je napomenuo da i Srbija, i Republika Srpska i BiH najveći dio svoje ekonomske aktivnosti zasnivaju kroz saradnju s članicama ili budućim članicama EU, da je to i prirodno i normalno, a stvar je i geografije jer se nalaze u srcu Evrope.

On je dodao da je čitav 20. vijek je bio tragičan za narode Balkana i da na osnovu tih iskustava često postoje različiti pogledi na istoriju.

"Ali u EU vidimo ostvariv zajednički cilj. Za nas Srbe taj cilj je poslije 20. vijeka ispunjenog velikim stradanjima prilika da živimo na prostoru bez granica, s našim vrijednostima i nacionalnim identitetom. Naša integracija u EU bi morala biti interes i nje same. Ona je nastala kao mirovni i ekonomski projekat. Logika njenog osnivanja poslije Drugog svjetskog rata je bila jednostavna i ispravna", naveo je Dodik.

On je dodao da su tada komplikovane i odnose pune konflikta u Evropi riješeni stavljajući na prvo mjesto mir, na drugo bolji život, dakle ekonomiju, na treće zajednički ekonomski prostor i na četvrto kompromis, tj. konsenzus.

"Zato kažem da je za nas EU značajna jer BiH može funkcionisati kao `mala EU`. I BiH je moguća kada se uvažavaju ta četiri identična stuba. Sva tri naroda žele mir, imaju interes da bolje žive, da budu integrisani u ekonomski prostor koji to omogućava i mogu funkcionisati samo uz kompromise, tj. konsenzus. Takva BiH je prihvatljiva za Republiku Srpsku", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, kada BiH tako funkcioniše, Republika Srpska je spremna dati ogromne i ključne doprinose evropskim integracijama.

"Ni simbolički, ni suštinski ni politički EU neće biti kompletna bez nas. Mi smo i test istorije i kontrolni zadatak EU", istakao je Dodik.

On je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo za razumijevanje koje u tom smislu BiH ima od Austrije, Mađarske, Italije, Slovačke, Slovenije i Hrvatske kao članica EU i država koje i u istorijskom i u regionalnom kontekstu razumiju ovo što navodi.

Te države, kako je naveo, takođe imaju komplikovane odnose kroz istoriju, ali za njih EU nije bila platforma da se odreknu sebe.

"Zato je nepošteno da neko to traži nama. Republika Srpska se neće odreći sebe. Nećemo dati nijednu nadležnost i nećemo se odricati slova Republike Srpske kada kažu da je to uslov da idemo ka EU. Nije, i mi to znamo. Na to nećemo nasjedati. Na to ne bi pristali ni u Flandriji ni u Bavarskoj", poručio je Dodik.

Dodik je izrazio duboko uvjerenje su u BiH sposobni da usklade zakonodavstvo, ali da se prvenstveno mora uskladiti kalendar s Evropom.

"Evropa živi u sadašnjosti i okrenuta je budućnosti. BiH je, ne željom ili krivicom Srba, zarobljena u prošlosti. Građanski rat, ni nakon 30 godina, nije završen u mnogim glavama. Otuda se mnoge politike baziraju na nemogućim idejama", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, pokušaji da se od BiH napravi nešto što ona nikada nije bila i što nikada ne može biti uzrok su mnogih nesporazuma.

"Nećemo dati nijednu nadležnost i nećemo se odricati slova Republike Srpske kada kažu da je to uslov da idemo ka EU"

"Vi, ovdje u Austriji, možete uložiti milijarde evra i svu energiju i vrijeme, ali na Alpima nećete napraviti pirinčana polja. Jedan od uslova napretka BiH je prihvatanje činjenice da ona ne pripada nikome, već jednako pripada svima. Da Šmit pokuša da se u svojoj Bavarskoj bavi politikom na isti način kao što pokušava da se umiješa u politički život BiH, ne bi imao nikakvu šansu. Zamislite da pokuša svojim Bavarcima da kaže da se odreknu svojih šuma u korist drugih nivoa vlasti", naveo je Dodik.

On je dodao da je 30 odsto šuma u Bavarskoj u vlasništvu Slobodne države Bavarske, a dva odsto u vlasništvu SR NJemačke.

"Ili zamislite da on u svojoj zemlji pokuša da kandiduje rješenje da sve parlamente lokalnih samouprava, država, pokrajina i savezni parlament zamijeni pravo jednog čovjeka da donosi odluke umjesto miliona Nijemaca koji biraju ljude u te skupštine. Strpali bi ga u ludnicu", naveo je Dodik.

Dodik je ponovio da je Šmit potpuno nelegitiman i nelegalan turista koji okupira kancelariju OHR.

"Mislim da je 30 godina nakon rata došao trenutak da se završi uplitanje stranaca u naš politički život. To je ponižavanje demokratskih procedura koje imamo u nečemu što treba da bude naša kuća. Nalazimo se na diplomatskoj akademiji. LJudi koji je pohađaju znaju koliko vrijede ljudi bez legaliteta u međunarodnim odnosima. Ne vrijede ništa", naglasio je Dodik.

(MONDO)