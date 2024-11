Usvojena dopuna Zakona o upotrebi zastave, grba i himne, tri poslanika napustila NSRS

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u Danu za glasanje Jedanaeste redovne sjednice, usvojila više zakona, nacrta zakona i izvještaja, među kojima i Zakon o dopuni Zakona o upotrebi zastave, grba i himne.

Izvor: NSRS

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju – po hitnom postupku, Zakon o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju – po hitnom postupku, Zakon o samostalnim preduzetnicima, Zakon o dopuni Zakona o upotrebi zastave, grba i himne – prijedlog dr Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine i Zakon o izmjenama Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Usvojeni su sljedeći nacrti zakona: Nacrt zakona o izmjenama Zakona o stranim ulaganjima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Narodna skupština je usvojila Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2023. godinu, kao i Izvještaje Agencije za bankarstvo Republike Srpske: Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem za period od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine.

Narodni poslanici usvojili su Izvještaje Agencije za osiguranje Republike Srpske: Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine; Izvještaj o radu za period od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine.

Usvojeni su i Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2023. godinu, Izvještaj o radu za 2023. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine, kao i Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2023. godinu i Izvještaj o radu za period od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine.

Narodna skupština usvojila je i Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2023. godinu.

Poslanici su primili k znanju Izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine i Godišnji revizorski izvještaj za 2024. godinu.

Narodni poslanici usvojili su i Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2023. godinu i Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2023. godinu.

Primljen je k znanju Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o stanju u prostorijama za zadržavanje u pojedinim policijskim upravama u Bosni i Hercegovini, kao i Prateći izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o stanju u ustanovama za smještaj osoba s intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2023. godine i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po Projektu „Pale centralno grijanje“ (broj 53838).

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić na početku Dana za glasanje uručio je zahvalnicu – Amblem Republike Srpske narodnom poslaniku Strahinji Baševiću, predsjedniku Kluba SNSD-a Igoru Žuniću i Kluba SDS-a Vukoti Govedarici koji napuštaju poslaničke klupe, budući da su na proteklim lokalnim izborima izabrani – Žunić za gradonačelnika Dervente, Bašević za načelnika Opštine Sokolac, a Govedarica za načelnika Opštine Gacko.

