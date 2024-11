Nakon pobjede Trampa: Dodik uvjeren u promjenu američke politike prema BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je uvjeren da će biti značajnih promjena u američkoj politici prema BiH nakon izbora Donalda Trampa za predsjednika.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Mislim da lažu, kao što su sve slagali, nemoguće da neće biti promjena", rekao je Dodik novinarima komentarišući saopštenje Ambasade SAD u BiH da dvije dominantne političke partije u Americi nemaju različitu politiku prema BiH.

On je dodao da vjeruje u promjenu američke politike na unutrašnjem i spoljnom planu, koju je najavio i Tramp.

"A to što kaže jedan (američki ambasador Majkl) Marfi – on je već otišao što se nas tiče. Naravno da će pokušati još nešto da uradi, da zagorča nama život, ali neka radi šta hoće. Njegova politička opcija je dramatično izgubila u Americi i drago mi je što je tako", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je uvjeren da će sa novom američkom administracijom uspostaviti dobru saradnju, odnosno da je već imaju.

"Smatram da ćemo naredne godine imati jasne pokazatelje da možemo da sarađujemo sa Amerikom koju predvodi Tramp, a da nismo mogli da sarađujemo sa Amerikom koju predvodi (Džozef) Bajden jer je on još u Senatu i Kongresu bio protiv Srba i pravio antisrpsku politiku na ovim prostorima. Pobjedom Trampa je poražena politika (Bila) Klintona u kojoj je ponuđen Dejtonski sporazum, a onda su ga već prvog dana rušili sve do danas", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je Ambasada SAD u BiH mogla da povodom izbora organizuje određeno okupljanje podobnih lokalnih političara i medija, kao što su i do sada, ali da ovaj put to nisu uradili.

"Jel to nije promejna? To je itekakva promjena, a nama isto tako poruka", istakao je Dodik.

(Srna)