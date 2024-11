Šta bi se desilo ako Sud BiH osudi Dodika? "Šta god da bude, neću prihvatiti da obavljam funkciju"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da će, šta god uradio Sud BiH, Milorad Dodik biti predsjednik Republike Srpske, jer ga hoće narod i institucije.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Dodik je predsjednik Republike Srpske zato što ga hoće njegov narod i institucije i tako će biti i u buduće", istakao je Stevandić za Srnu.

On je rekao da iskreno sumnja da će Sud BiH imati hrabrosti da donese osuđujuću presudu Dodiku i zabrani mu politički rad, ističući da Republika Srpska to neće prihvatiti i da će na to imati odluke Narodne skupštine Srpske.

"Šta god da bude, neću prihvatiti da obavljam funkciju predsjednika Republike Srpske. Našli smo načina da ne budem ja. Neću ni silom ni milom niti na izborima. Ne mogu da izdam predsjednika Republike, nisam izdao nijednog. Mogu sa nečim da se ne slažem, ali je Dodik predsjednik Republike Srpske", istakao je on.

Stevandić smatra da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ojačao poziciju Republike Srpske, tako da nije doživjela primjenu nasilnih bonskih ovlaštenja.

"Mnogo toga se promijenilo od vremena bivšeg predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena do danas, ipak smo ojačali institucije Republike Srpske. Narod bi danas branio svog predsjednika Republike Srpske i institucije", ukazao je Stevandić.

On je naveo da MUP Republike Srpske nije učestvovao u deložaciji Poplašena, ali bi danas stao ispred bilo koga ko bi pokušao da deložira predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Stevandić je istakao da je Kristijan Šmit, koji nema nikakav legalitet u Savjetu bezbjednosti UN, morao da ide obilaznim putem u pokušaju da eliminiše predsjednika Dodika.

"Šmit je oktroisao zakon, pa ga je onda na mala vrata progurao u `Službeni glasnik`, kojeg Republika Srpska nije prihvatila, nakon čega je podignuta optužnica za nepoštovanje onoga što on kaže", rekao je Stevandić za RTRS, prenosi Srna.

On je ukazao da su američke sankcije koje su uvedene najvišim zvaničnicima Republike Srpske neka vrsta "ličnog prevaspitavanja", odnosno pokušaj da Republika Srpska ne vodi svoju, već politiku koja se naručuje.

"Kada neko naruči prvo da uvedete sankcije Rusiji, da uvedete neka evropska pravila koja nisu u evropskom Ustavu i ugovoru o pristupanju, nego su takozavne evropske vrijednosti koje mogu biti promjenjive, a one su u suprotnosti sa interesima vašeg naroda, na vama je da poslušate svoj narod, dobijete sankcije i izdržite ih ili da se ponizite i `vežete konja` gdje vam gazda kaže", rekao je Stevandić.

Govoreći o situaciji u BiH, Stevandić je rekao da je BiH danas nedovršena zemlja u kojoj je Srbima uskraćeno pravo na imovinu i na razvoj blokiranjem projekata koji su u vezi sa Republikom Srpskom, dok je Hrvatima uskraćeno legitimno biranje i prestavljanje, jer im "biraju Željka Komšića".

Stevandić je zaključio da je Republika Srpska prihvatila BiH u interesu mira i saradnje i ništa nije uskratila Bošnjacima koji ne prihvataju Republiku Srpsku koju su potpisali u Dejtonu.

(MONDO)