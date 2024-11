Tumač ne znači da "ima ovlaštenja": Višković tvrdi da u Sudu BiH podmeću prevod kako bi legalizovali Šmita

Predsjednik Vlade RS Radovan Višković optužio je danas sudskog tumača u Sudu BiH da namjernim pogrešnim prevodom namjerno pokušava da legalizuje Kristijana Šmita.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je danas da se Kristijan Šmit pokušava legalizovati u Sudu BiH, te da to postaje opasna praksa u BiH čemu se mora stati u kraj, navodeći da to postaje ozbiljno pitanje za Srpsku i njene institucije.

Višković je, nakon ročišta u Sudu BiH u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića, naglasio da se danas u Sudu BiH mogla vidjeti opasna stvar u sudnici, gdje su viđeni falsifikati, dodajući da ne vjeruje da je ovlašteni sudski tumač slučajno napravio grešku pri prevodu jednog od članova Dejtonskog sporazuma.

"Gdje kaže da on 'ima ovlaštenja'? Neću da vjerujem da je to greška u prevodu, da on sada ne zna da prevede šta znači 'tumač', a šta da ima ovlaštenja", rekao je premijer novinarima u Istočnom Sarajevu.

Prema njegovim riječima ovo postaje ozbiljno pitanje za Republiku Srpsku i njene institucije.

"Tužilac ne zna svoj posao, sudija ne zna posao, prave greške. Ovo je osmišljen scenario koji mora biti prekinut", naglasio je Višković.

Govoreći o današnjem ročištu, Višković je rekao da su prikazivani dokazi foto dokumentacije, među kojima su i fotografije računara i sajtova koje je istražilac pretraživao, što se, prema njegovim riječima ne može vidjeti nigdje nego samo u BiH.

"Dokaz su i novinski članci, izjave sa televizija, izjave na skupovima, a onda sudija reaguje kada se kaže da je potomak došao na Kozaru da kaže kako su se njegovi preci borili da je oslobode i zahvaljujući njima mi danas postojimo. To se ne da, jer kaže da je uvredljivo, a okupator je NJemačka i pripadnici Trećeg rajha koji su napadali Kozaru", rekao je Višković novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je dodao da se sada tim ljudima koji su napadali daje više prava nego potomcima žrtava Drugog svjetskog rata.

