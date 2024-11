Dodik s Vučevićem u Nevesinju: Srbija u Srpsku do sada uložila 90 miliona evra

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević poručili su iz Nevesinja da se nastavljaju velika ulaganja Srbije u infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Dodik je naglasio da je više od 90 miliona evra do sada uloženo po različitim projektima iz Srbije u Republiku Srpsku.

On je rekao da je Republika Srpska tek sa politikom predvođenom predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dobila podršku za infrastrukturne projekte u posljednjih desetak godina.

"Čekaju nas još silne investicije vezano za `Buk Bijelu`, aerodrom u Trebinju i druge projekte koje ćemo zajedno raditi. Spriječeni smo zbog nekih odnosa u BiH, ali je važno reći da nikada nisam osjetio oklijevanje predsjednika Vučića da se podrže projekti u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Važno je primijetiti, kaže, da je Srbija sebe osposobila da može da pomogne, da se promijenila nabolje, da je uspješna u realizaciji mnogih projekata i da je spremna da podrži svoj narod gdje god se nalazi.

On je naglasio da su svi projekti koji su izgrađeni u Republici Srpskoj od pomoći Srbije pravilno vođeni, da nema zloupotrebe sredstava i da je ostvarena funkcionalnost koja je očekivana i projektovana.

On je podsjetio da su rukovodstva Srbije i Srpske dogovorila da se u svakoj opštini podigne važan objekat, te da je tako napravljen vrtić, škola, riješen vodovod ili drugi problemi.

"To je najopipljivija pomoć koju smo imali. To nam mnogo znači. Nije u pitanju samo novac koji dolazi iz Srbije u Republiku Srpsku, to je emotivan pristup koji kaže da Srbija brine i o nama", istakao je Dodik.

Ukazao je i da u Srbiji ima mnogo mjesta gdje se taj novac mogao uložiti i riješiti neki problemi, ali je politika Srbije predvođena Vučićem odgovorna i u tom pogledu Srpska ima ta ulaganja.

Predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da projekata ima mnogo, da ne nedstaje inicijativa, a da predstoji realizacija planova i finansijski okviri.

On je naveo da je prilikom posjete stradalom mjestu Prebilovci kod Čapljine dogovoreno da Vlada Republike Srpske preuzme finansiranje vodovoda u tom mjestu.

"U Trebinju sutra imamo sastanak predsjednika dvije vlade i ministara u obe vlade o temama infrastrukturnih projekata za Hercegovinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije pomagali su i Nevesinje i Trebinje, voljeli bi i da uđemo zajednički u projekat aerodroma u Trebinju", rekao je Vučević.

On je naglasio da je stoga važno očuvati mir i političku stabilnost na prostoru Srbije, BiH i zapadnog Balkana.

"Kada imate ta dva preduslova onda možete da radite i pričate o novim projektima i infrastrukturi i obilježavanju važnih datuma", naveo je Vučević.

