Na dnevnom redu mnoge važne teme: Održan sastanak državne koalicije u Mostaru

U Mostaru je održan sastanak predstavnika koalicije na državnom nivou. Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković izjavio je da Republika Srpska nikada neće priznati nametanja OHR-a.

Izvor: RTRS

"Da bi zemlja, koja ima ambicije da postane ravnopravni član EU, jednog dana morala da dobije suverenitet, koji se ogleda u tome da imate neotuđivo pravo donošenja odluka, a ne da neki strani protektor može da to radi. Kad dobijete datum za pregovore, i to je bio naš prijedlog, od tog datuma ne bi više niko to mogao. To nije prihvaćeno", rekao je Višković.

On je rekao da Evropska komisija u najnovijem komentaru ne tretira pitanje entitetskog veta u ovom momentu, ali da to ne znači da će ono biti ignorisano u budućnosti jer će vjerovatno jednog dana postati tema vjerovatno novog zakona koji će tretirati rad i Savjeta za državnu pomoć i Konkurencijskog savjeta.

"U ovom momentu, u periodu reformi do 2027. godine tražena je stručnost, a ne donošenje odluka na nivou pripadnosti entitetu", pojasnio je Višković.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je sastanak imao nekoliko važnih tačaka.

"Prva tema je bila Zakon o zaštiti ličnih podataka, dogovor je da do srijede definišemo nijanse, da bi do kraja sedmice Savjet ministara imao hitnu sjednicu, a da bi za narednu sedmicu zakazali Predstavnički dom i Dom naroda PSBiH. Druga tačka bila je Plan rasta, gdje je ostalo još otvorenih pitanja. Dogovoreno je da predsjedavajuća Vijeća ministara sazove radni tim da bi se definisalo šta nam je još ostalo. Treća tačka bila je imenovanje glavnog pregovarača i dva zamjenika. Program integrisanja smo takođe danas raspravili, imenovanje IPA koordinatora nismo mogli usaglasiti, jer nismo svi bili u ime onih koji su dosad bili zaduženi. Budžet institucija smo dogovorili da ministar finansija i trezora to pripremi, tu bi se trebalo sve ukalkulirati kada je u pitanju prihodovna strana", rekao je Čović.

Naveo je da su u istom kontekstu navedeni i budžeti entiteta.

"Tačka sedam bilo je rad Savjeta ministara, gdje je dogovoreno da se predsjedavajućoj Savjeta ministara u ime svih institucija dostave programi rada, kako bi se raspravili kroz Vijeće ministara i zadnja tačka su bila tekuća pitanja. Tu smo otvorili temu nametnutih odluka OHR-a i druga pitanja. Imali smo korektnu atmosferu, većinu pitanja smo kroz ova dva sata stavili na dnevni red, ali ima puno stvari koje mi moramo uraditi kada je u pitanju evropski put kako bi sustigli naše obaveze, pogotovo kada je u pitanju Plan rasta i Reformska agenda", rekao je on.

Premijer Federacije BiH i lider SDP-a Nermin Nikšić rekao je da se vratila atmosfera dogovaranja i razgovora i da će nastaviti u sličnom ritmu.

"Period pred nama, period do kraja godine, do kada želimo i prema EU da pokažemo da pravimo ponovo iskorake koji bi nas kvalifkovali za otvaranje pregovora. Kvalifikovale na način, da kao vlast u BiH, nastojimo ispuniti sve uslove i biti kredibilan partner", rekao je Nikšić.

Lider SDP-a je kazao da je jako važno da se dogovore okvirni budžeti za sljedeću i naredne tri godine usvoje.

"Jako nam je važno, pogotovo Viškoviću i meni, sa pozicije premijera entiteskih vlada, da okvirni budžet sa sljedeću i naredne tri godine usvojimo, kako bi i mi računali na ono što jesu obaveze i mogućnosti entitetskih budžeta. Nastavit ćemo u ovoj atmosferi davati doprinos. Svaki uspjeh, svaki plus koji napravimo dodatno nas motiviše da u periodu koji je pred nama još više dogovaramo, razgovaramo", istakao je Nikšić.

(MONDO)