Konaković objasnio zašto i dalje misli da je Nešić najbolji ministar iz Republike Srpske

Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković ponovio je svoj raniji stav da je ministar bezbjednosti Nenad Nešić, koji je trenutno u pritvoru, najbolji ministar iz Republike Srpske u Savjetu ministara.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH završio je u pritvoru zbog sumnje za koruptivna djela. Konaković ističe da Nešićevo hapšenje neće ugroziti vlast u Savjetu ministara.

"To ne ugrožava rad Savjeta ministara BiH, ali da li će biti političkih određenih zloupotreba, traženje nekih alibija, zaustavljanje EU puta jer ruku na srce to predstavnici iz RS često rade. Traže svaki mogući mali zaplet kako bi zaustavili dogovorene procese", tvrdi Nešić, prenosi N1.

Takođe, Konaković je ponovio ranije stavove da je Nešić najbolji ministar u Savjetuministara BiH iz RS.

"I dalje to mislim. I dalje pozivam da oni koji misle da su Staša Košarac, Srđan Amidžić uradili više da uporedimo njihove rezultate rada i vežem to za evropsku priču. Nešić je bio na čelu procesa. Riješili smo tu famoznu EUROPOL tačku koju smo našli paralizovanu, nisu to prethodnici mogli riješiti dugo. Sada smo parafirali FRONTEX, jedan važan proces koji je za BiH krucjalan kada je riječ o migrantima", rekao je Konaković.

Pohvalio je Konaković i Nešićev angažman u vezi evakuacije iz Gaze.

"Kada smo radili evakuaciju u Gazi, 49 ljudi smo ljudi evakuisali. Brzina kojom je moralo reagovati Ministarstvo bezbjednosti bila je krucijalna. Ono što je on uradio kao čovjek i profesionalac, ja sam zbog toga rekao i danas to mislim", dodao je.

Konaković je odgovarao i na pitanje da li će s obzirom da je Nešiću određen pritvor i da je optužen za teška krivična djela podržati smjenu.

"Zauzećemo svoj stav ukoliko dođe do takve inicijative, zavisi od koga dođe. Moramo pitati predsjedavajuću Krišto šta ona o tome misli, ona može predložiti smjenu. Evo da vidimo šta se dešava s predmetom, on ima žalbu, pravosuđe radi svoj posao i zauzećemo stav u skladu s argumentima", kazao je Konaković.

Naveo je da bi, da je mogao birati, sastavio Savjet ministara prije s Izetbegovićem i Komšićem nego s Čovićem i Dodikom, "ali da u ovoj zemlji to nije moguće".

(Mondo/N1)