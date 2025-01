SNSD pozvao Stanivukovića da prizna da je nesposoban da pravi većinu, pa će oni vidjeti "šta je najbolje"

Nakon jučerašnjeg poziva gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića (PDP) upućenog SNSD-u da podrže Dragana Milanovića za predsjednika Skupštine grada Banjaluke ili da predlože nekog drugog, danas je stigao odgovor iz Gradskog odbora SNSD-a.

U saopštenju se navodui da se GO SNSD-a Banjaluka obraća javnosti povodom "prozivanja gradonačelnika Draška Stanivukovića da se izjasni o prijedlogu da Dragan Milanović bude predsjednik Skupštine grada Banjaluka".

"Nakon izbora, gospodin Stanivuković je sa velikim osmijehom najavljivao da će formirati vlast bez SNSD-a. Održavao je konsultacije sa svim odbornicima, sa tih sastanaka slao nasmijane fotografije i pompezne poruke, ali je građanima Banjaluke ostao dužan ključnog odgovora – da li je formirao skupštinsku većinu ili ne? Ukoliko tvrdi da je formirao većinu, onda neka odmah krene u realizaciju izbora gospodina Milanovića za predsjednika Skupštine grada. Ako nije, onda neka jasno i glasno odgovori – da je nesposoban da to uradi. Do tada SNSD nema nikakvu obaveze da se bavi Draškovim obmanama i lažima", kažu u GO SNSD.

Oni smatraju da je gradonačelnik Banjaluke dobio mandat i da ima dužnost prema građanima, te da je krajnje vrijeme da preuzme punu odgovornost za nagomilane probleme u Banjaluci i da konačno jasno kaže – da li je sposoban ili nesposoban da ih riješi.

"SNSD je svjestan da Draško Stanivuković želi da nastavi svoju politiku "prijepodne vlast, popodne opozicija". Dok uživa sve beneficije pozicije, izbjegava bilo kakvu odgovornost, a za svaki neuspjeh i problem pokušava da pronađe alibi u SNSD-u. Kada javno prizna da je nesposoban da napravi većinu, SNSD će sagledati šta je najbolje za Banjaluku. Neće Stanivuković određivati SNSD-u kako će se ponašati, SNSD je dobio povjerenje i mandate od građana i samo njima polaže račune. Do tada, kao što se izvinio za nesposobnost da očisti snijeg i smeće, treba da se izvini i za svoju nesposobnost da vodi Banjaluku", smatraju u SNSD-u.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković juče je javno pitao SNSD "zašto još uvijek ćuti o prijedlogu da Dragan Milanović bude predsjednik Skupštine grada Banjaluka".

"Da li im ne odgovara ime ili im ne odgovara da Skupština ima predsjednika i da uopšte funkcioniše? Ako je u pitanju ovo prvo, pozivamo SNSD ili bilo koga iz vladajuće koalicije, da predlože svog kandidata za ovu funkciju. Nama nije važno ime, važno nam je da Grad funkcioniše i da se rješavaju ključna pitanja. Koga god predlože, mi ćemo podržati", poručio je Stanivuković.

"Pitam SNSD – do kada će ćutati? Ćutanje u politici predstavlja izraz bezidejnosti i nedostatka želje za radom, a SNSD to upravo pokazuje. Ima mnogo tema u kojima možemo voditi političke bitke, funkcionisanje Grada ne smije biti jedna od njih. Nama nije važno ko u ovoj besmislenoj političkoj bici pobjeđuje, ako Banjaluka i njeni građani gube", naveo je Stanivukovć u saopštenju.

