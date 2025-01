"Dodikov budžet veći od budžeta većine gradova": Ljubiša Petrović predaje inicijativu Ustavnom sudu

Ljubiša Petrović podnijeće danas Ustavnom sudu Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti izmjena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu.

Kako je objavio na svom Facebook nalogu, krenuop je put Banjaluke kako bi predao ovu inicijativu, podsjećajući da je izmjenama i dopunama pomenutog zakona predviđeno dodatno "otimanje sredstava od PDV koja pripadaju Bijeljini".

"Za posljednjih godinu dana Bijeljini je uzeto više od 11 miliona KM na račun podmirivanja spoljnog duga Republike Srpske, a prema novim izmjenama iznos otetih novčanih sredstava će biti još veći pod plaštom takozvanog ulaganja u nerazvijene opštine. Danas ćemo takođe predati i Zahtjev za ocjenu ustavnosti iznosa budžeta Milorada Dodika", poručio je Petrović.

Petrović se pita po kojem zakonu i osnovu u okviru budžeta Milorada Dodika su sredstva za izgradnju vrtića.

"Zar to nisu sredstva koja treba da pripadnu Ministarstvu prosvjete? Po kom osnovu je iznos budžeta Milorada Dodika u iznosu koji je veći od budžeta većine gradova? Zar to nije samovolja jednog čovjeka? Zar to nije politička ironija i bezobrazluk dok se gradonačelnicima oduzima pravo i na realokacije u okviru lokalnog budžeta koji je amandmanima u potpunosti izmijenjen od strane skupštinske većine? Zar Dodikov budžet ne može biti manji i da se sredstva usmjere ka nerazvijenim opštinama koje su godinama nerazvijene iako su pod patronatom SNSD? Zar gradovima koji imaju najveći broj stanovnika nije najviše sredstava i potrebno? Zar sredstva koja izdvajaju lokalni privrednici ne treba da se vrate u njihov grad, a ne da završe u etar i bez kontrole? I još hiljadu pitanja, ali nijedan odgovor", naveo je Petrović

Gradonačelnik Bijeljine tvrdi da će, ako Ustavni sud o ovom slučaju ne bude raspravljao, u februaru organizovati protest ispred ove institucije.

"Ako se sami ne budemo borili za naša prava neće se niko drugi ni boriti i nikog drugog nećemo interesovati! Plan borbe je isplaniran i od naših zahtjeva nećemo odustati! Ne tražimo ništa više do samo ono što nam pripada! Semberija je regija koja mnogo daje i od koje se mnogo uzima, a kojoj se ne daje ništa! Semberija je regija sa najvećom perspektivom u cijeloj BiH, sa najboljim geostrateškim položajem, sa najvećom žitnicom, geotermalnim potencijalom, velikom površinom priobalja, šuma, ogromnim turističkim potencijalom i još mnogo toga. Normalna vlast bi sve ovo koristila i radila na jačanju ovakvog kraja što bi dovelo do razvoja cijele zemlje, ali ne, inat i loše finansijsko stanje na republičkom nivou su razlog da republička vlast naš kraj vidi kao plijen! Do nas je da li ćemo dozvoliti da budemo plijen ili ljudi koji se bore za svoj prag, svoje dvorište, svoju zemlju, svoju djecu, svoj grad, našu Semberiju", zaključio je Petrović.

