Stevandić: Poslije Bundestaga, Šmita tužimo sudu u Strazburu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će Republika Srpska sačekati rješenje spora u Bundestagu, a onda protiv Kristijana Šmita podnijeti tužbu sudu u Strazburu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Govoreći o Kristijanu Šmitu, koji u Republici Srpskoj nije priznat za visokog predstavnika, Stevandić je rekao da je "on čovjek samozvanac".

"Mi (Republika Srpska) imamo jedan spor u Bundestagu, koji vodimo mi iz Republike Srpske, gdje nismo dobili dokaz da je on diplomata UN. Nismo mi baš nemoćni, znate, mi radimo ozbiljan posao. Morala je i ministarka spoljnih poslova gospođa Analena Berbok o tome da se izjasni. Izjasnila se da je za nju dovoljan stav PIC-a (Savjet za sprovođenje mira koji predlaže visokog predstavnika). I mi sad čekamo da se to sve završi, ali, evo, male ekskluzive, mi to radimo na velikoj pozornici. Ove male pozornice, Šmit u Banjaluci, Marfi, to su male pozornice, mali igrači ", zagoneteno je rekao Stevandić za FTV.

Republika Srpska, ističe, čeka rješenje u Bundestagu, pa će na njemački sud.

"I onda kada završimo tu instancu, onda i mi njega tužimo u Strazburu, a on to zna", kazao je Stevandić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske je ponovio da je Šmit nelegalan i istakao da je "situaciju u BiH udaljio od EU, jer u EU ne postoji način da bilo koja zemlja pristupi ukoliko samozvani stranac imenuje zakone po kojima se sudi predsjedniku Republike Srpske".

"To što se ljudi u Sarajevu tome raduju, to je samo dokaz niske državotvorne svijesti i nerazumijevanja procesa gdje se oni raduju nekoj nesreći, nekog Dodika. Vi (političko Sarajevo) nas terate u srednji vijek da imamo jednog malog Šmita koji će nama da određuje kako da živimo, koje rođendane da slavimo, koje zaključke da imamo, kakve emocije da osjećamo. To je sramota za svakog ko nema državotvorne svijesti. Za vas je visoki, za nas je niski predstavnik bez međunarodnog imenovanja", izričit je Stevandić.

Republika Srpska je protiv Šmita u NJemačkoj pokrenula postupak zbog kršenja ljudskih prava. Zahtjev je pokrenutog pred njemačkim Ombudsmanom za ljudska prava, koji se nalazi pri Bundestagu i bavi se preispitivanjem kršenja ljudskih prava od njemačkih državljana i diplomata.

(MONDO)