Ninković predložen kao kandidat za predsjednika Skupštine grada Banjaluka

Ljubo Ninković mogao bi ponovo biti predsjednik Skupštine grada Banjaluka nakon što je na jučerašnjem sastanku u Banjaluci konačno pao dogovor o skupštinskoj većini.

“Prijedlog SNSD-a je da ja budem predsjednik Skupštine, ali u ovom trenutku nama to nije najvažnija stvar o kojoj treba da razgovaramo. To se mora riješiti jer izborom predsjednika tek dolazi do konstituisanja Skupštine. Nama je najvažnije da kroz nekoliko akata saznamo u kakvom je stanju grad. To je Izvještaj o radu gradonačelnika za 2023/24, konsolidovan izvještaj budžeta, da vidimo koliki je akumulirani deficit u kompletnom mandatu, da vidim broj zaposlenih radnika da bi mogli u budžetu predvidjeti dovoljno sredstava kako bi sanirali štetu iz prethodnog mandata gradonačelnika”, rekao je Ninković za ATV.