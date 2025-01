Uprkos SNSD-u: Opozicija iz Srpske glasala za evropske zakone

Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj komentarisao je današnju sjednicu i rekao da su opozicione stranke iz Republike Srpske učestvovale u odblokiranju evropskog puta BiH.

Babalj je rekao nakon hitne sjednice Predstavničkog doma da je “olakšavajuća okolnost prilikom glasanja bila ta da su postojale saglasnosti Vlade Republike Srpske i svih zakonodavnih odbora za usvajanje dva evropska zakona”.

Prema njegovim riječima, opozicione stranke iz Republike Srpske “pokazale su odgovornost i spremnost da preduzmu inicijative koje će u budućnosti biti na dnevnom redu”.

On je rekao da će Klub poslanika SDS, PDP i Lista za pravdu i red u Predstavničkom domu uložiti određene amandmane na Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka, te izrazio nadu da će on danas biti usvojen i u drugom čitanju.

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović rekao je da opozicija iz Republike Srpske nije danas razmišljala o prekompoziciji vlasti na nivou BiH, već o tome da odblokira evropski put BiH.

Посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ из Клуба посланика СДС, ПДП и Листе за правду и ред су данас одблокирали европски пут БиХ и сачували европску перспективу и Републике Српске и цијелог друштва у којем живимо.

“Da li će biti prekompozicije, vidjećemo. Odgovor na to pitanje treba tražiti u vladajućoj koaliciji jer su i dalje zajedno”, naveo je Borenović.

Prema njegovim riječima, poslanik Liste za pravdu i red Nenad Grković na početku današnje redovne sjednice Predstavničkog doma predložiće da se na dnevnom redu sjednice nađe njegova inicijativa za smjenu ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Nenada Nešića.

“Mislim da ćemo za to dobiti podršku i to će opredijeliti kuda ova zemlja ide u narednom periodu”, istakao je on.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, a poslanici SNSD-a i Srpskog kluba bili su uzdržani. Za ovo zakonsko rješenje glasalo je 20, protiv 10, a uzdržano ukupno devet poslanika. U prvom čitanju usvojen je Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka.

Nakon toga, ubrzo su se oglasile stranke trojke (SDP, NS, NiP) su saopštile da službeno raskidaju saradnju sa SNSD-om, nakon što je na današnjoj sjednici opozicija iz Republike Srpske bila presudna za usvajanje zakona o graničnoj kontroli.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je krajem decembra zaključke u kojima se konstatuje da pravni sistem EU ne prihvata mogućnost da neizabrani stranac donosi zakone umjesto demokratski izabranih institucija, te zahtijeva od imenovanih i izabranih predstavnika Srpske iz srpskog konstitutivnog naroda u zajedničkim institucijama da obustave odlučivanje iz domena evropskih integracija sve dok se ne uspostave uslovi da se proces evropskih integracija odvija u skladu sa postulatima demokratije i vladavine prava.

