Helez otkrio kakve dronove proizvodi BiH: Izvoze se kao civilni, a onda se montiraju granate

Izvor: Shutterstock

Kako je pojasnio, privatna bh. kompanije izvozi civilne dronove, na koje se kasnije montiraju granate te oni postaju "ubojite" letjelice.

"To je privatna kompanija. Ministarstva ne trebaju davati saglasnost ako je civilni dron. Oni se proizvedu kao civilni. Proizvode se granate i upaljači u BiH. To se posebno izvozi. I onda se montira u državi u kojoj se izvozi tamo. Sad sam vam sve otkrio kako se to radi. Granata koja se montira na dron proizvodi se u Vogošći, nikakva tajna nije, upaljač se proizvodi u Bugojnu i to se sklapa i to je ubojiti dron koji je proizveden u BiH", rekao je Helez tokom gostovanja na Federalnoj TV.

Dodao je da "mi imamo preko sto kompanija koje se bave proizvodnjom i prometom naoružanja".

"I to nije nikakva tajna. Sve imaju odobrenja. I u skorije vrijeme to će biti masovna proizvodnja", naveo je Helez.

(Biznisinfo)