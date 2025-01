Čović: Partnerstvo na nivou BiH je poljuljano, ali je ipak jedini put nastaviti raditi zajedno

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da nije potrebna nikakva pretumbacija vlasti na nivou BiH ako se na zna jasno šta raditi i da za to postoji kvalifikovana većina, ističući da neće podržati prijedloge smjena kojih će biti šest ili sedam u narednoj sedmici.

Izvor: Anadolija/Željko Miličević

Prema njegovim riječima, partnerstvo je davno poljuljano i izgubljeno, ali je ipak jedini put nastaviti raditi zajedno.

Čović je rekao da je zadovoljan ako je juče postignuto primirje kada je riječ o vlasti na nivou BiH.

"Imali smo juče hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i usvojili dva zakona. To je bio vrlo jasan cilj koji smo preuzeli sa prijateljima iz EU. U tom paketu stavili smo do znanja da je naša obaveza usvojiti i zakon o sudovima i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, te imenovati glavnog pregovarača i usvojiti budžet institucija BiH", rekao je Čović na konferenciji za novinare danas u Mostaru nakon proširene sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH.

On je ocijenio da je juče na Domu naroda "odrađen jedan korak ka putu koji može dati odgovor".

"Kada ste pravili partnerstvo, pravili ste ga na tijesnoj većini, istina uz pomoć jednog dijela predstavnika međunarodnih institucija koji su u tome participirali do kraja. Danas je to potpuno drugačije. Igra na kartu da nešto trebamo promijeniti treba biti vrlo jasno definisana. Ne treba nam nikakva pretumbacija vlasti ako jasno ne znamo šta ćemo raditi i da za to imamo kvalitetnu i kvalifikovanu većinu", poručio je Čović.

On je izrazio optimizam.

"Danas ističe januar, naš zadatak je da ovo sve završimo do kraja februara. Ja sam uvijek neko ko je vrlo optimističan, analiza svega onoga što radim krenuće od 5. marta u EU", dodao je Čović.

Predsjednik HDZ-a rekao je da se "boji" da će u narednih sedam dana biti šest-sedam ili osam zahtjeva za smjenama.

"Lako je smijeniti nekoga ako znamo zbog čega to radimo i kako ćemo dalje. Zato smo bili protiv bilo koje smjene koja je sada krenula. Neko je to protumačio da štitimo neku političku partiju ili partnera. Štitimo svakog partnera, tako ćemo se postaviti i kada bude ova druga i treća inicijativa, isto ćemo uraditi dok ne vidimo šta dobijamo sa procesima koji su počeli", poručio je Čović.

On je naveo da su procesi koji su krenuli mogli samo potpuno zamrznuti funkcionisanje vlasti, što nije nikome u BiH u interesu.

"Idemo razgovarati. Ako ima potrebe ili ako znamo kako napraviti drugu parlamentarnu većinu, to je najelegitimnije, to radi cijeli svijet, ali na način da to neće blokirati", naveo je Čović.

Čović je dodao da razumije nezadovoljstvo i to da je neko prepoznao priliku, ali da se ne smije destabilizovati prostor.

On je naveo da je razgovarao i sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem kako bi našli put kako dalje.

"Na nama je da pokušamo uravljati ovim procesom, jer nam je naš narod dao obavezu da upravljamo procesom, te ćemo odgovarati za svoj narod i za BiH", naveo je Čović.

On je pozvao i one koji se smatraju opozicijom da politiku nadmudrivanja ostave po strani i da se svi okrenu konkretnim pitanjima, poput usvajanja evropskih zakona.

Čović je prokomentarisao da je zadnji sastanak sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom bio jako produktivan, te da je na isti način komunicirao i sa drugim partnerom.

"Bilo bi dobro kada bi svi mogli spustiti tenzije. Što se mene tiče svaki partner će morati preuzeti odgovornost", naveo je Čović.

On je naveo primjer da se dešavalo da cijela bošnjačka struktura u Federalnom parlamentu glasa kontra Hrvata, bez obzira na partnerstvo.

"Prevara je kratkoročna, zato je bitno imati partnera", dodao je Čović.

On je naveo da se u posljednje vrijeme nije čuo niti razgovarao sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Predsjednik HDZ-a je naglasio da je cilj ove stranke zaštita hrvatskih interesa, stabilnost i evropski put.

"Želja je bila da se voda koja je zamućena još dodatno kontaminira. Mi imamo svoj cilj, želimo osigurati potpunu ravnopravnost Hrvata u BiH i razgovaramo sa svim kako to obezbijediti i kako obezbijediti stabilnost i evropski put. Mi nećemo ništa posebno dobiti kada se otvori EU put, ali ćemo dobiti priliku da usklađujemo svoje zakone sa EU i budemo u društvu onih koji su na putu ka EU", dodao je Čović.

(SRNA)