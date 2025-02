Zbog optužbi o novcu USAID-a: Euroblic i Srpskainfo traže Dodikovo izvinjenje, najavili tužbe i zahtjev za odštetu

Kompanija Euroblic i uredništvo portala Srpskainfo u Banjaluci, zatražili su danas izvinjenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog optužbi koje je iznio na njihov račun.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Takođe, tražili su precizne podatke o navodnim projektima i novcu koji su "uzeli" od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ukoliko se to ne desi u roku od 90 dana, najavili su tužbu za klevetu i zahtjev za odštetu.

Pravni zastupnik ovih medija, advokat Svetozar Bajić, naveo je da ima osnova za tužbu za klevetu jer je iznijeto niz neistina, a da se principijelno neće pozivati na krivičnu odgovornost, jer su bili protiv izmjena zakona i kriminalizacije klevete.

Iz ovih medija su podvukli da je sve u njihovom radu transparentno i da nemaju problem da se u to uvjere i istražni organi u Republici Srpskoj, koje je Dodik pozvao da istraže tokove novca USAID-a.

"Ukoliko se to ne desi u roku 89 dana, mi ćemo 90. dan tužiti javni servis RTRS (koji je prenosio spornu pres konferenciju) i Dodika i tražiti naknadu štete. Ipak, želimo da ne dođe do tužakanja po sudovima. Ako se to ipak desi i dođe do odštete, nama taj novac ne treba i poklonićemo ga u humanitarne svrhe", rekao je danas direktor „Euroblica“ i portala Srpskainfo Milan Subotić.

Dodik je na konferenciji za medije održanoj prošle sedmice, iznio niz optužbi na račun ovog medija, ali i BN televizije, uz ocjenu da ih je finansirala američka Ambasada u Bosni i Hercegovini i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) da bi radili na destabilizaciji RS.

Dodik je izjavio i kako su novinari portala Srpskainfo, odnosno Bosnainfo, „autošovinisti i srbomrsci“.

Subotić je danas ocijenio da je Dodikova izjava "nesrećna i nije dostojna predsjednika RS".

"Spremni smo primiti izvinjenje predsjednika Dodika", kazao je Subotić.

On se osvrnuo i na Dodikove izjave da ima "pouzdane podatke" o ulaganju USAID-a od 402 miliona dolara u BiH, kao i da je najveći dio tog novca, oko 90 posto, uloženo u organizacije i medije u Federaciji BiH.

Subotić je ocijenio da su prema toj računici, i Srpskainfo i Euroblic "učestvovali u podjeli kolača od otprilike 40 miliona dolara".

"Onda bi trebao biti precizan i saopštiti koliko smo dobili", dodao je Subotić i zatražio od Dodika da još jednom provjeri podatke i podvukao da oni nikada nisu sarađivali sa USAID-om.

Glavni urednik portala Srpskainfo Siniša Trkulja je rekao da ih ništa neće izbaciti iz kolosijeka, a da će znati da se zaštite od pritisaka.

(Mondo)