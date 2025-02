Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava: "Novac koji dobijaju NVO je striktno kontrolisan"

Novac koji nevladine organizacije dobiju od međunarodnih donatora je striktno kontrolisan i po njihovim pravilima i po zakonima Republike Srpske, rekao je direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u RS Branko Todorović.

Izvor: Screenshot

Povodom odluke vlasti u SAD da ukinu finansiranje USAID-a i likovanja vlasti u Republici Srpskoj zbog toga, Todorović kaže da je notorna laž da su ovaj novac dobijale samo nevladine organizacije.

"Taj novac koji nevladine organizacije dobiju od međunarodnih donatora zaista je striktno kontrolisan i po njihovim pravilima i naravno po zakonima Republike Srpske. Vlast bi otprilike voljela da im neko pokloni par stotina miliona ili milijardi i da to ne kontroliše i da to oni, slobodno mogu reći pokradu, kako su to radili u proteklih 25 godina", rekao je Todorović za RTV BN.

Tvrdi da su vlasti u Srpskoj u konfliktu sa američkom politikom zato što američka administracija želi da sav novac koji daje "ne bude zloupotrebljen kroz razne korupcionaške aktivnosti, već za razvoj i izgradnju institucija, poput pravosuđa i policije". Smatra da se vlast u RS najviše bavi dnevnom politikom.

"Ne postoji strateško rješavanje problema ni u poljoprivredi ni u školstvu, ni u zdravstvu i mi vidimo da Republika Srska zaista stagnira i ako možemo naći jednu rečenicu koja opisuje stanje u Republici Srpskoj to je raspad institucija, jer smo svjedoci da institucije ne funkcionišu više dobro", nanizao je Todorović.

Todorović kaže da domaći politički lideri funkcionišu poput mafijaške strukture, koji se brinu samo kako će za što manje vremena opljačkati što više novca.

"Ja mislim da je Republika Srpska jedini entitet u svijetu koja je davala svoje rudnike, svoje rijeke, svoja prirodna bogatstva besplatno …a onda, posle par godina to plaća. Zapravo to nije problem korumpirane vlasti, to je pitanje građana Republike Srpske. Pitanje je zapravo gdje je granica naivnosti ili gluposti nas u Republici Srpskoj", ističe Todorović.

Helsinški odbor za ljudska prava je jedan od korisnika grantova USAID-a i drugih međunarodnih donatora.

(MONDO)