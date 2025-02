Minić: Vlada RS je uradila sve za Šume Srpske, sada je do uprave preduzeća

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Vlada i njegovo ministarstvo uradilo sve što je bilo do njih kada je riječ o poslovanju Javnog preduzeća "Šume Srpske", te istakao da je sada sve do uprave tog preduzeća.

Izvor: Vlada RS

"Uradili smo reprogram poreskih obaveza. Obezbijedili bankarsku garanciju za realizaciju kredita do 15 miliona KM koji bi se odnosio na regulisanje ovih poreskih obaveza koji su predmet reprograma, drugi dio sredstava bi išao na obaveze koje se odnose prema lokalnim zajednicama, a treći dio prema izvođačima radova kako bi se proizvodnja u ovoj godini digla na nivo veći od 115 odsto", rekao je Minić novinarima nakon sastanka koji je predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković održao sa rukovodstvom "Šuma Srpske".

On je naveo da su i izmijenjene cijene drvno-šumskih sortimenata, te da je sada sve do "Šuma Srpske", nadzornog odbora tog preduzeća i tima za praćenje svih aktivnosti u vezi "Šuma".

Minić je dodao da i dalje postoji problem velikog proja radnika u navedenom preduzeću, ali da postoje i određeni pokazatelji koji jasno ukazuju na određene promjene.

"Unazad pet do šest mjeseci imamo više od 200 radnika manje u `Šumama Srpske`", rekao je Minić, navodeći da se od uprave tog preduzeća čeka plan smanjenja broja radnika u ovoj godini.

On je naveo da prirodnim odlivom treba da ode oko 130 do 140 radnika.

"Vidjećemo kakav bi modalitet bio u stimulativnim otpremninama", rekao je Minić.

On je naveo da je cijena drvno-šumskih sortimenata iznivelisana sa Federacijom BiH, ali da je Srpska i dalje povoljnija od Federacije.

"Naši drvoprerađivači imaju jeftiniju struju, manje doprinose, nešto niže cijene drvno-šumskih sortimenata", rekao je Minić te dodao da nije mijenjana cijena drvno-šumskih sortimenata za ogrev.

Prema njegovim riječima, izvršenje proizvode u "Šumama" prošle godine iznosilo je 84 odsto, zbog čega je u ovoj godini potrebno izvršenje od preko 115 odsto.

"Januar i februar će imati izvršenje od 100 odsto što je dobro jer su obično ovi mjeseci opterećeni snježnim padavinama i drugim komplikacijama", naglašava Minić.

On je rekao da će do petka, 28. januara, ili najkasnije do ponedjeljka, 1. marta, biti izmirene sve plate radnicima "Šuma" zaključno sa 2024. godinom.

"Već je šest ili sedam šumskih gazdinstava krenulo sa platom i za januar", rekao je Minić.

(Srna/Mondo)