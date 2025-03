Dodik za "La Republiku": Imam 60 odsto podrške naroda, a SNSD 36 odsto

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za italijanski list "La Republika" da ne poštuje, niti će kada poštovati "političku presudu inkvizicijskog suda koji je stvoren da sudi posebno jednoj etničkoj grupi, Srbima".

Izvor: MONDO, Snimak ekrana

Na opasku novinara da je to "zvanična i priznata institucija", stvorena glasanjem u parlamentu na osnovu zakona koji je proglasio visoki predstavnik, predsjednik Srpske je naglasio da Sud BiH nije zvanična institucija, već plod nametanja liberalnih krugova koji su nametali institucije van ustavnog poretka i konstatovao da je stoga i sam žrtva političkog procesa.

Na pitanje novinara kako može reći da je proces protiv njega politički, predsjednik Dodik je odgovorio da ga osuđuju jer je Nijemac Kristijan Šmit, koji je u prošlosti imao simpatije prema nacističkoj ideologiji, izdao dekret prema kojem svako ko ne poštuje njegove odluke čini zločin.

Upitan o posjedovanju audio-dokaza o traženju mita bliskih članova porodice sudije Sene Uzunović za oslobađajuću presudu predsjedniku Srpske i odakle dolazi taj snimak, Dodik je odgovorio da je policijski uviđaj u toku i da detalje ne može iznositi.

"Mogu reći da je od mene traženo nekoliko miliona evra za oslobađajuću presudu", istakao je predsjednik Srpske i dodao da će odlučiti šta će s tim snimkom kada se istraga završi, te da ga za sada ne koristi.

Što se tiče zakona o zabrani djelovanja Suda, Tužilaštva i Sipe na teritoriji Republike Srpske, a koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, te pitanja da li je to secesija, Dodik je naglasio da je priča o secesiji lažna i varljiva koju su plasirali zapadni političari i mediji.

"Ti zakoni su način da se vratimo na naš izvorni ustav, prema kojem konfederacija BiH nema ovlašćenja u oblastima pravosuđa, vojske, policije ili fiskalnih pitanja. Vremenom ih je stekla vanjskim nametanjem stranaca imenovanih za visoke predstavnike", istakao je Dodik.

Predsjednik Republike je novinaru lista koji ga je nazvao "liderom bosanskih Srba" pojasnio da je on Srbin, vođa Srba u Bosni, a ne "bosanski Srbin".

"Mi smo dio jednog naroda, naroda koji živi u Srbiji, Crnoj Gori i na Balkanu. Mi smo jedinstvena nacija", poručio je Dodik.

Kada je riječ o rekonstituisanju srpske vojske, Dodik je rekao da Republika Srpska ima pravo na to, to je utvrđeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom, te da Srpska namjerava da iskoristi to svoje pravo, prije ili kasnije.

Na tvrdnju novinara da u Evropi mnogi strahuju o toga da njegove akcije ozbiljno ugrožavaju Dejtonski sporazum i složen odnos snaga u BiH, Dodik je pojasnio da on nije protiv Dejtonskog sporazuma ili Ustava.

"Zapad je taj koji je napravio nered. USAID je u BiH u protekle tri godine uložio 402 miliona dolara, ali je stiglo samo 150 miliona dolara. Ostatak, 250 miliona, iskorišteno je za prljave operacije, a Ilon Mask je to nazvao kriminalnom organizacijom", rekao je Dodik za ugledni italijanski časopis.

Na pitanje šta misli o Donaldu Trampu, Dodik je istakao da je njegov povratak u Bijelu kuću istorijski.

"Tramp je rekao da je administracija DŽo Bajdena bila najgora u američkoj istoriji, a ako su to oni osjetili tako u Americi, možete onda zamisliti šta je Bajden ovdje mogao da uradi. Ovdje trenutno imamo američke istražne timove koji istražuju korištenje sredstava USAID-a", naveo je Dodik.

Govoreći o tome šta očekuje od američkog predsjednika, predsjednik Dodik je odgovorio da je Tramp već uradio sve što je on lično mogao poželjeti - zatvorio je USAID i jasno stavio do znanja da je Evropska unija struktura koja ne funkcioniše.

"Dijelim njegovo mišljenje. Nadalje, konačno je prekinuta veza između Brisela i određenih snaga koje su napravile nered u Bosni", dodao je Dodik.

Na pitanje zašto kaže da je njegov slučaj isti kao slučaj Kalina Đorđeskua, Dodik je odgovorio da je Đorđesku pod istragom samo da bi bio spriječen da pobijedi na izborima.

"U tom smislu je kao ja, koji imam 60 odsto podrške naroda, a moja stranka 36 odsto", istakao je Dodik i dodao da ne želi da kaže da su oni koji imaju podršku naroda iznad zakona.

"Nisam to rekao, niti mislim tako. Međutim, dekret na osnovu kojeg sam osuđen je nelegitiman", konstatovao je Dodik.

Osvrnuvši se na podršku od Viktora Orbana i Kremlja, koju je predsjednik Dodik dobio nakon izricanja presude Suda BiH, te na to da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić došao u Banjaluku, novinara je zanimalo o čemu su pričali, na šta je Dodik odgovorio: "O tome kako sačuvati mir".

"Ja ne stvaram pokret ili paravojnu miliciju. Svo što radimo, kao i odluke Skupštine Republike Srpske u skladu su sa Ustavom BiH. Naš fokus nije na duhu ustava, već na slovu, od riječi do riječi. Mi smo hrišćani, mi ne vjerujemo u duhove", zaključio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu za italijanski list "La Republika".

(MONDO)