Potraga za nestalim Splićaninom u Beogradu ulazi u četvrti dan

Ovaj slučaj je obavijen velom misterije jer je od trenutka od kad su prijatelji počeli da traže Mateja Periša.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/MUP RH

Javnost u regionu je potresao nestanak mladića Splićanina Mateja Periša u Beogradu. Njemu se trag gubi 31. decembra oko 2.30 časova kada je ustao od stola u klubu "Gotik" gdje je sjedio sa prijateljima i zaputio se ka toaletu. Mateja od tog trenutka niko ga više nije vidio. Nenad Periš, otac nestalog mladića, došao je sinoć u Beograd i medjima rekao da je cijela porodica potresena, a naročito ćerke.

Ovaj slučaj je obavijen velom misterije jer je od trenutka od kad su prijatelji počeli da ga traže do sada ovog trenutka malo toga zapravo poznato.

Povodom nestanka Mateja Periša juče se oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, a rečna policija intenzivno pretražuje Savu.

"Pripadnici MUP intezivno tragaju za M.P. (27) čiji je nestanak 31. 12. 2021. u 18 časova prijavio njegov drug. Policijski službenici od trenutka prijave o nestanku u skladu sa zakonom preduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaska nestalog mladića", navodi se u zvaničnom saopštenju policije.

Kasno sinoć u potragu je krenula i Mreža za opasnost Srbije koja je baterijskim lampama pretraživala područje Ušća.

Nedugo po objavljivanju saopštenja MUP-a oglasio se i otac mladića Nenad Periš koji je je zbog nestanka sina hitno došao za Beograd kako bi srpskoj policiji pomogao u potrazi.

"Stigao sam prije sat vremena. Našao sam se sa društvom koje je bilo u ovom lokalu sa Matejem. Ići ću do policije čim prije, ako ne danas onda sutra ujutru. To je sve što mogu da kažem. Molim građane Srbije da jave sve što znaju, u ime svoje porodice im svima zahvaljujem", rekao je vidno uznemiren Nenad Peroš juče poslije podne.

Kako kaže, dobio je bezbroj poruka i poziva podrške, ljudi su mu javljali da može kod njih da prenoći dok ne pronađu Mateja. Upitan koliko će ostati u Beogradu, Nenad je rekao da će biti ovdje koliko god bude bilo potrebno.

Iako je izgledao smireno, Nenadu su bile oči pune suza, jedva se suzdržao da ne zaplače pred kamerama. Napominje da roditelj uvijek polazi od najgorih pretpostavki i da je to ono štoga proganja već tri dana i tri noći.

"Matej je sportista, ekonomista, ima djevojku u Splitu. Ništa mi ne ukazuje da se se to trebalo dogoditi. Dobio sam ne znam ni sam koliko poruka podrške koji su mi nudili smještaj, i iz svijeta vaterpola i sporta uopšte, i još od niza ljudi koji su se ponudili da mi pomognu. Zamolio bih i da bar anonimno jave ako nešto znaju o mom sinu", kazao je sinoć Nenad Periš, napominjući da srpska policija odlično radi svoj posao i da im on vjeruje do kraja.

Vidi opis Potraga za nestalim Splićaninom u Beogradu ulazi u četvrti dan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 12 / 12 AD

Otac je odbacio mogućnost da mu se sin utopio.

"Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondijcija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", istakao je Nenad Periš.

Kako je naveo otac, on se sa sinom posljednji put čuo 30. decembra u popodnevnim časovima. I ranije je istakao da ovo nije prvi put da njegov sin dolazi u Beograd, kao i da nije imao ni prijatelje ni poznanike u srpskoj prestonici. Pored Mateja, Nenad ima i dvije ćerke koje su, prema svjedočenju oca potresene cijelim slučajem.

"Ćerke se ponose Matejom, gledaju ga kao oca, rekle su mi: 'Tata, idi, nađi gai!, rekao Nenad i zaključio: "Plan je čekati i moliti gospoda boga, ostaću kako bih pomogao istražnim organima koliko god to mogu."

Kako je poručio, ne bi volio da se iko ikada nađe u ovakvoj situaciji i da će sutra otići u MUP kako bi se informisao o najnovijim detaljima potrage.

Dvije verzije nestanka

Policija pretražuje rijeku sa dva brodića. Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je Matej po izlasku iz "Gotika" pao preko ograde. Takođe nezvanična saznanja su da su ga snimile kamere lijevo od "Gotika", kod pristaništa za brodove. Desno od "Gotika", nalazi se brodić koji organizuje riječne ture, odnosno obilazak grada, tako da je on morao da prođe pored nekoliko lokala.

(MONDO/Blic)