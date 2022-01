Eskobar: Sankcije imaju efekta, biće ih još

Sankcije nisu primarno sredstvo američkog angažmana u regionu Zapadnog Balkana, ali imaju efekta i biće ih još, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik za region Gabriel Eskobar, uz ocjenu da je korupcija glavni problem na Balkanu.

Izvor: Screenshot/YouTube

Prema njegovim riječima, sankcije nisu usmjerene na zemlje niti na određene narode, već, kako je naveo, na pojedince koji su duboko umiješani u korupciju. On je u intervjuu za Glas Amerike izjavio da su sankcije važno sredstvo u stabilizaciji regiona i da imaju efekta.

Na pitanje da li se najava da će biti još sankcija odnosi na sve zemlje Zapadnog Balkana, on je potvrdno odgovorio, dodajući da je ova administracija posvećena korišćenju drugih sredstava, uključujući i globalni Magnitski zakon protiv ljudi širom svijeta koji su uključeni u kriminalne aktivnosti i korupciju.

"Ne mogu i ne želim da komentarišem pojedinosti. I ne mogu da govorim o detaljima našeg diplomatskog angažmana sa raznim ljudima u regionu. Mogu vam reći da sankcije sprečavaju ljude da prebacuju novac. Sprečavaju i dovode do zatvaranja ofšor kompanija preko kojih se prenosi novac, posebno javna sredstva, kroz netransparentne procese od kojih koristi ima veoma mali broj ljudi", rekao je Eskobar.

Na pitanje da li će Vašington intenzivirati svoj angažman u narednom periodu i na koji način, Eskobar je odgovorio potvrdno, ocjenjujući da je priča o bivšoj Jugoslaviji, kako je rekao, "uspješna".

"Ako pogledate sedam zemalja koje su činile Jugoslaviju, dve su u Evropskoj uniji, četiri su u NATO-u. A na Zapadnom Balkanu, tri su u NATO-u, a četiri ostvaruju solidan napredak ka ulasku u Evropsku uniju", rekao je Eskobar.

On smatra da postoji jedna prepreka koja predstavlja izazov, a to je korupcija, ističući da je to razlog zbog kojeg mnoge zemlje nisu ostvarile veći napredak i što dijelovi regiona imaju demografske probleme.