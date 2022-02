Vučić: Srbija podržala teritorijalni integritet Ukrajine, ali neće uvesti sankcije Rusiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine i smatra pogrešnim njegovo kršenje, ali da neće uvesti sankcije Rusiji zbog invazije na susjeda.

Izvor: RTS / Printscreen

Srbija je, rekao je on na konferenciji za novinare poslije sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost u Beogradu, bila suočena sa kontradiktornostima i pritiscima, ali je "uprkos tome odluka donijeta trezveno, hladne glave u najboljem interesu Srbije".

"Srbija poštuje međunarodno pravo i od toga ne odustaje jer je to najbolji način da zaštitite sebe, da zaštitimo svoju zemlju, svoje interese, svoje principe, ali Srbija isto tako dobro razumije svoje potrebe i bez obzira na to šta bi neko želio ako ne pripada državnom rukovodstvu Srbije, Srbija ima svoje vitalne nacionalne i državne interese", rekao je on i dodao Srbija istovremeno poštuje i tradicionalna prijateljstva i ne zaboravlja šta se sve dešavalo 2015. ni 1999. niti u svim godinama koje su ovoj krizi prethodile.

U zaključcima sa sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost o kojima će u narednih 48 sati odlučivati Vlada Srbije, kako je Vučić pročitao navodi se da Srbija najiskrenije žali zbog svega što se događa na istoku Evrope, da Rusiju i Ukrajinu smatra prijateljskim državama, a Ruse i Ukrajinice bratskim narodima.

"Srbija smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje uključujući i Ukrajinu", navodi se u zaključcima i dodaje da Srbija poštuje svoj i integritet drugih država, te da se granice mogu menjati samo u skladu sa pravilima međunarodnog prava.

Savjet za nacionalnu bezbjedost je u zaključcima istakao i da je Srbija "skupo platila" svoju privrženost principima međunarodnog prava jer je "zbog nastojanja da očuva svoj teritorijalni integritet krajem 20. veka bila izložena ne samo restriktivnim merama već i agresiji 19 NATO država".

Dodaje se da se Srbija, uprkos provokacijama, zalaže za očuvanje mira u regionu te da je to od ključnog značaja za napredak ekonomije i biološki opstanak građana Srbije.

"Upravo zbog toga politika Srbije mora da bude još pažljivija i popustljivija prema neodgovornim izjavama i postupcima koje dolaze iz regiona", navodi se u zaključcima, donijetim kako predsednik Srbije naveo, uz pažljivo biranje "svakog slova".

Srbija će se, ističe se u zaključcima, prilikom razmatranja zahtjeva o sankcijama Rusiji voditi isključivo zaštitom svojih interesa, a njen vitalni interes trenutno nije uvođenje sankcija nijednoj državi.

Dalje, potrebno je da se sve planske i vježbovne aktivnosti srpske vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova sa stranim partnerima odmah prekinu do daljnjeg.

Ministarstvo spoljnih poslova će preduzeti sve potrebne mjere da zaštite bezbjednost Srba koji borave u Ukrajini.

"Upozoravaju se svi državni organi i zvaničnici Srbije na svoju zakonsku obavezu da se uzdrže od podstrekivanja i pomaganja pojedincima da učestvuju u sukobima na istoku Evrope. Nadležni organi će preduzeti sve mjere da spriječi učešće građana Srbije, takozvanih dobrovoljaca, u sukobima i sankcionisaće sve građane koji se ne budu pridržavali zakonskih zabrana", dodaje se.

Srbija će takođe pružiti humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine.

"Nadležni državni organi će u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeti sve mjere da u vremenu pred nama obezbede snabdijevanje građana i privredne potrebnom količinom energenata, naftom i naftnim derivatima, gasom, ali i hranom i drugim potrepštinama neophodnim za pristojan i dostojanstven život", dodaje se.

Vučić je istakao da je Srbija učestvovala u mnogim ratovima u kojima je izgubila mnogo stanovnika i zbog toga je za nju mir preko potreban.

Ruska vojska započela je juče ujutru napad na Ukrajinu, a ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski proglasio je vanredno stanje i opštu mobilizaciju.

Sve evropske države osudile su rusku invaziju, a Srbija je do večeras bila uzdržana.

Evropski savjet je u četvrtak uveče odobrio nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine, koje obuhvataju finansijski sektor, sektor energetike i transporta, robu dvostruke namjene, kao i kontrolu i finansiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca.

(Beta)