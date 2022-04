Počela vježba "Vatreni štit 2022", prvi put dejstvuju rakete "kornet" (FOTO)

U vojnom kompleksu "Pasuljanske livade" kod Ćuprije počela je združena taktička vježba sa noćnim bojevim gađanjem "Vatreni štit 2022" kojoj prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvor: Instagram/BuducnostSrbijeav

Vježbi prisustvuju ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Aktivna faza vježbe počela je 4. aprila, a danas se održava vježba ojačane taktičke grupe u izvođenju odbrambene operacije u noćnim uslovima.

Na vježbi učestvuje više od 1.000 pripadnika Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade Vojske Srbije i više od 100 sredstava savremene ratne tehnike.

Po prvi put će biti prikazano dejstvo noću novouvedenog ruskog protivoklopnog raketnog sistema "kornet-M" koji može da uništi kompozitni čelik do 1,3 metra debljine ili armirani beton do 3,5 metra na daljinama do 8.000 metara.

Vježba se realizuje radi unapređenja osposobljenosti komandi i dijela jedinica Vojske Srbije za izvođenje odbrambene operacije u različitim zemljišnim i vremenskim uslovima, danju i noću.