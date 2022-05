Pronađeno tijelo, sumnja se da je Matej Periš: Odjeća se podudara sa onom koju je nosio

Tijelo mlađeg muškarca našli su mornari oko 9.30 sati jutros kod Ade Huje.

Tijelo mlađeg muškarca nađeno je u Dunavu kod Ade Huje. Kako saznaje "Blic", garderoba na muškarcu načelno odgovara opisu garderobe koju je u noći nestanka nosio Splićanin Matej Periš. Tijelo mlađeg muškarca našli su mornari oko 9.30 sati jutros.

Muškarac na sebi ima farmerke, majicu sa aplikacijom i jednu bijelu patiku, što se poklapa sa garderobom koju je u noći nestanka na sebi imao Splićanin Matej Periš. Policija je izvukla tijelo, a na terenu su i forenzičari.

Identifikacija će biti potvrđena na osnovu DNK analize, upoređivanjem DNK leđa sa DNK profilom oca nestalog Periša, Nenadom Perišem.

Tijelo je nađeno u fazi raspadanja.

Podsjetimo, Matej Periš je nestao u noći sa četvrtka, 30. na petak, 31. decembra 2021. godine u Beogradu. Posljednji put je viđen uz reku Savu oko kluba Gotik. On je bio u klubu u četvrtak uveče sa svojih šest prijatelja, a oni su u petak prijavili njegov nestanak policiji. Tokom potrage, pojavili su se video snimci nadzornih kamera sa beogradskih ulica koji sugerišu da je na njima upravo Periš koji trči. Javnost je pomno pratila potragu za nestalim mladićem, a u potragu se uključila i hrvatska policija.

Otac mladića, Nenad Periš proveo je 75 dana u Beogradu prije nego što se vratio u Split. On je nedavno za srpske medije rekao da se i dalje nada da će zagrliti sina i da je, kaže, u stalnom kontaktu sa policijom koja provjerava sve nove informacije koje bi mogle da pomognu da se sazna gdje se Matej nalazi i šta mu se desilo.

"Tu kobnu noć sam prošao hiljadu puta. Razmišljao sam šta se desilo, ali svaki put kada dođem do kraja, postavljam sebi pitanja na koja nemam odgovor i to me vraća na početak priče... Činjenica je da nemam odgovor na ono što se dogodilo Mateju. Mnogi su se zainteresovali za slučaj, formirale su se mnoge grupe na društvenim mrežama. Snimak, informacije se šalju. Svaki dan imam neke aktivnosti vezane za pretragu, ali još uvijek nemam odgovor. Važno je da se za njim i dalje traga", dodao je on.

