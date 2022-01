Vanredna konferencija hrvatske policije: "Nadamo se da ćemo Mateja pronaći živog"

Potraga za Matejem Perišom (27) iz Splita ušla je u trinaesti dan.

Izvor: Facebook/printscreen/Index.hr

Prvi čovjek kriminalističke policije Hrvatske, Antonio Gerovac, koji je na čelu delegacije hrvatske policije, boravio u Beogradu u vezi sa potragom za nestalim Matejem Perišem (27), trenutno daje izjavu za tamošnje novinare.

"Bili smo dva dana u Beogradu, gdje smo razmijenili sva saznanja koja smo mi prikupili. Fokusirali smo se na ono što je srpska policija preduzela. Srpska policija je preduzela sve radnje koje se inače preduzimaju, angažovane su sve snage. Sve što se u takvim slučajevima preduzima, Srbija je preduzela. Intenzitet istrage i dalje se nastavlja kao i prvog dana", dodao je Gerovac.

"Primio nas je i Vulin, pružio nam je sve što smo tražili. Na sastanku je bio i otac Mateja, izvijestili smo ga o svemu. Mi smo u dva dana ostvarili intenzivne kontakte i i dalje ćemo, radićemo na području Hrvatske, bićemo u kontaktu sa porodicom i nadamo se da će doći do raspleta događaja i da će biti pronađen živ", rekao je Gerovac.

"Srpska policija ima verziju događaja. Sve su preduzeli. Sa svim činjenicama koje znaju, postoji radna verzija onoga što se dogodilo. Ja o tome ne mogu da govorim. Neke verzije koje su postojale u početku su isključene", rekao je Gerovac i dodao da ništa ne ukazuje na nasilje.

Pregledali su se sati i sati materijala

"Sav dokazni materijal, a to su i snimci sigurnosnih kamera, je nezahvalno komentarisati. Meni je žao što snimci izlaze u javnost. Da ja sad tumačim šta se na njima nalazi, to nije u redu. Srpska policija je napravila ogroman posao u praćenju kretanja Mateja Periša. To je kilometar i više kretanja od izlaska iz kluba do ulaska u vodu. Pregledali su se sati i sati materijala. Video snimci su detaljno pregledali, snimci se još uvijek obrađuju, izoštravaju, analiziraju", dodao je.

"Mi možemo reći da osoba koja je obučena kao što je bio obučen Matej je došla do vode. Ne postoji policajac koji će reći da je on sigurno ušao u vodu. Postoje stvari koje upućuju na to, ali ne mogu iznositi detalje", kaže on.

Potraga za Matejem Perišom (27) iz Splita ušla je u trinaesti dan. Splićanin je bio u beogradskom klubu "Gotik", a intenzivna potraga za njim traje od tada. U Beograd je u ponedjeljak stigla i hrvatska policija kako bi se informisala o postupcima potrage i radu srpske policije.

Do sada su se pretraživali kopno i voda, koristili su se specijalni policijski psi tragači, dronovi, termovizijske kamere, ali mladiću ni traga ni glasa. Poslije češljanja Save i Dunava, ali i priobalja, policija će pokušati da uz pomoć satelitskih snimaka otkrije šta se desilo sa Matejem Perišom.

(MONDO)