Vučić: Postoje četiri kandidata za premijera Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoje četiri kandidata za premijera Srbije, a da će veliki dio nove Vlade činiti neki drugi ljudi, u odnosu na njene dosadašnje članove.

Izvor: Anadolija/Miloš Miškov

Vučić je rekao da se o dva od četiri potencijalna kandidata za premijera do sada nije spekulisalo u javnosti.

Kada je riječ o snabdjevenosti energentima, Vučić je sinoć za Televiziju "Pink" rekao da nema razloga za paniku, jer Srbija ima rezerve dizela za 77 dana, a benzina za 65 dana, a dovoljno će biti i gasa, ali smatra da će, ako se ne nastavi protok gasa gasovodom "Sjeverni tok", doći do velikog problema.

On je naveo da je Srbija zaustavila izvoz naftnih derivata i da će produžiti tu odluku na još sedam dana.

Vučić je istakao da ga najviše brine rat u svijetu, da cijeli zapadni svijet preko Ukrajinaca ratuje protiv Rusa, i da je to gotovo svjetski sukob.

"Najviše me brine rat u svetu. Plašim se da ćemo imati mnogo teži ratni sukob nego što je ovaj sad. Nadam se da ga neće biti na Balkanu. Daćemo sve od sebe da sačuvamo srpski narod i Srbiju, ali i sve druge narode. Da u miru gradimo budućnost", rekao je Vučić.

Kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji, Vučić je ponovio da se Albanci spremaju za akciju protiv Srba, ali da će on učiniti sve da se sačuva mir.

O pregovorima Beograda i Prištine, Vučić je rekao da ga niko nije zvao na novu rundu, da on i ne vidi veliki smisao tih pregovora, ali da će se delegacija Srbije uvijek odazvati.

Vučić je najavio da će Vlada usvojiti odluku da se vantjelesna oplodnja o trošku države prihvata za žene do 45. godine, a ne, kao do sada, do 43. godine i napomenuo da se radi o milionaskim troškovima, ali da je to važno za državu.

On je napomenuo i da će prosječna plata u Srbiji do kraja godine ići i do 750 evra.

(Agencije)