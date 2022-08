Ministarstvo podnijelo prijavu zbog pogibije radnika u rudniku "Soko"

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije podnijelo je jutros Višem tužilaštvu u Nišu krivičnu prijavu protiv 14 osoba, koje smatra odgovornim za nesreću u rudniku "Soko" kod Sokobanje.

Izvor: Anadolija/Saša Đorđević

"Tužilaštvu su predate sve informacije sa dokumentacijom kojom Ministarstvo raspolaže o nesreći, jer želimo da se još jednom ispitaju sve okolnosti i da se utvrdi istina o nesreći", rekla je državni sekretar tog ministarstva Jovanka Atanacković.

Ona je navela da resorno ministarstvo smatra da postoje indicije da su osumnjičeni naručili tehnički rudaski projekat koji se radi na osnovu dopunskog i glavnog rudarskog projekta, za koje nisu postojala odobrenja Ministarstva rudarstva i energetike ili su ta odobrenja istekla.

"Smatramo da krivična odgovornost postoji, da postoje elementi krivičnog djela i o ovome nismo ranije govorili, jer smo čekali da najprije Osnovno tužilaštvo u Aleksincu završi svoj posao", rakla je ona za Tanjug.

Atanackovićeva je podsjetila da je Osnovno tužilaštvo u Aleksincu krajem jula, nakon završene istrage, donijelo odluku da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka povodom te nesreće i dodala da to ministarstvo, ipak smatra da to treba još jednom da se ispita i to u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, kome je predata kompletna dokumentacija.

"Očekujemo da se pravda ispuni i da porodice nastradalih, ali i cijela država dobije jasnu sliku o tome šta se dogodilo te noći i da li ja baš tako da niko nije kriv, ili ipak možda ima elemenata krivičnog djela kako Ministartvo smatra da postoji", rekla je Atanackovićeva.

Osam rudara je poginulo, dok je 21 povrijeđen 1. aprila u rudniku mrkog uglja "Soko" kod Sokobanje.

(Srna)