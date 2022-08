Ubijeni "škaljarac" živio kao supertar: Vozio ferari, šetao elitne starlete

Goran Vlaović (32), pripadnik "škaljarskog klana" koji je ubijen 25. avgusta u Hrvatskoj, navodno je bio "čovjek iz senke" tj. jedan od najvažnijih igrača u ovoj kriminalnoj organizaciji!

Izvor: Facebook/Zadarski.hr/Screenshot

Goran Vlaović (38), zvani "Goro", koji je 25. avgusta oko šest ujutru likvidiran nakon što je izašao iz kluba na ostrvu Pag u Hrvatskoj, navodno je bio “čovjek iz senke” škaljarskog klana i jedan od najvažnijih igrača u ovoj kriminalnoj organizaciji, saznaje Kurir. Prema riječima izvora koji je upućen u istragu, Vlaović je, navodno, bio mozak klana za organizaciju poslova oko nabavke i transporta narkotika, ali i ulaganje prljavog novca.

"Ime Gorana Vlaovića skoro da se nigdje nije pominjalo sve do četvrtka, kada je odjeknula vest da je likvidiran. Pojedini su se pitali zašto je on ubijen, jer nije važio za visokorangiranog pripadnika klana. Međutim, upućeni tvrde da je istina drugačija. On je bio izuzetno jak igrač škaljarskog klana. Navodno je bio pozadinski i ‘administrativni‘ mozak za nabavku i transport robe, a to se u tom poslu izuzetno cijeni i izuzetno plaća", navodi izvor upoznat sa prilikama u podzemlju.

On navodi da je ubijeni Vlaović iz Herceg Novog živio životom “holivudskog superstara”. Vozio je ferari, bio u društvu starleta...

"Vozio je ferari, trošio ogromne pare u najprestižnijim klubovima, uvijek je bio u društvu najskupljih i elitnih starleta. Priča se da je ulagao basnoslovne sume novca u silne hektare vojvođanske plodne zemlje", navodi sagovornik.

Hrvatski mediji svakodnevno otkrivaju nove informacije o likvidaciji koja se dogodila ispred kluba “Noa” na plaži Zrće pred brojnim svjedocima, među kojima je i srpska manekenka i rijaliti učesnica, Dragana Banić, koja je potvrdila da je dvije godine bila u vezi sa Vlaovićem. Jedan očevidac ispričao je da je egzekutor čekao Vlaovića ispred kluba.

"Pogledi su im se sreli. Vlaoviću je bilo sumnjivo zašto je muškarac, koji se prebacivao s noge na nogu pokraj kioska, u jakni-vjetrovci, iako je bilo toplo ljetnje jutro. Okrenuo je glavu i nastavio dalje. Samo koji metar kasnije pao je kao pokošen. Oblila ga je krv. Okrenuo sam se i vidio muškarca koji je ležao na podu i kojem su prišli i počeli pružati pomoć. Viđao sam ga prethodnih večeri u VIP dijelu kluba. Misica koja je bila s njim prošla je nekoliko koraka ispred njega. Vidio sam je potom dok je sjedila na klupi i plakala, a onda se prolomio njen krik", ispričao je očevidac za "Jutarnji list".

Očevidac je za Jutarnji list ispričao i da je čuo da je ubica prije nego što je uhapšen, razbio mobilni telefon udarajući ga o kamen, te da je iscijepao svoja dokumenta. To je uradio da bi navodno sakrio svoje kontakte, prije svega nalogodavca.

"To je vjerovatno uradio kako bi sakrio svoje kontakte, među kojima je možda i nalogodavac egzekucije", objašnjava izvor.

(MONDO/Kurir)