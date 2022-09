Poplave prijete Hrvatskoj, u Karlovcu vanredno stanje

Zbog izliva gornjeg dijela reke Kupe došlo je do poplava u Hrvatskoj.

Zbog kiše koja još pada na gornjem toku Kupe došlo je do naglog porasta vodostaja pa su preduzete mjere odbrane od poplava s daljnjom tendencijom porasta, javio je Državni hidrometeorološki zavod. Voda iz korita izlila se na put Brod na Kupi - Hrvatsko, gdje je došlo do odrona kod naselja Gašparci, pa je navedeni put zatvoren za sav saobraćaj.

"Situacija je veoma alarmantna, a poznavajući rijeku Kupu koja je divna, ali i opasna. Kupa može da poraste i do 4 metra u roku od 8 sati. To se sada pokazalo, voda zadire i sela duž Kupe imaju su potopljena. Na to se nadovezuje i pritoka Bjelice, koja još više podiže poplavu, pa će biti velikih problema“, rekao je za HRT Davorin Klobučar, predsednik MO Brod na Kupu.

"Prema trenutno dostupnim modelima, danas se od podneva očekuje izraženiji porast vodostaja rijeke Kupe na području grada Karlovca, uz mogućnost postizanja redovnih mjera odbrane od poplava večeras oko ponoći i uvođenje vanrednih mjera tokom sutrašnjeg dana“, rečeno je.

Zbog izlivanja Bjelice, Kupine pritoke, usljed jakih padavina, voda se izlila na put kod Kuželja, a dalje prema naselju Gašparci došlo je do odrona zemlje zbog čega je saobraćaj onemogućen na tom dijelu puta.

⚠️Upozorenje Hrvatskih voda obilne i intenzivne oborine moguće su i danas u cijeloj zemlji te je moguć razvoj lokalnih jačih nevremena i pojava bujičnih i urbanih poplava➡️slična situacija nastavit će se i tijekom sutrašnjeg danapic.twitter.com/KEYN05aVEJ — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ)September 16, 2022

