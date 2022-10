CIK: Biračkim odborima bitnije da izvještavaju stranke nego izborne komisije

Centralna izborna komisija BiH održala je danas konferenciju gdje su se osvrnuli na probleme s kojima se suočavali tokom procesa prebrojavanja glasova. Istakli su veliki problem rada biračkih odbora i napomenuli da su zahtjevi za novim brojanjem preuranjeni.

Izvor: Elman Omić, Anadolija

Predsjednik CIK-a Suad Arnautović osvrnuo se na probleme s biračkim odborima širom BiH i praktično je ponovio podatke iz saopštenja koje je CIK objavila prije dva dana.

"Zbog neizvršavanja zakonskih obaveza biračkih odbora sa skoro 16 posto biračkih mjesta, CIK je bio spriječen da u javnostu u roku od 24 sata prezentuje izborne rezultate sa skoro 1.000 redovnih biračkih mjesta za pojedine organe vlasti. Zbog njihovog nerada, veliki teret je pao na opštinske izborne komisijerekao je Arnautović", rekao je Arnautović.

Objašnjava da nakon što od biračkih odbora dobije svu dokumentaciju, opštinska izborna komisija utvrđuje objedinjene glasove za organe svih nivoa vlasti i o tome sastavlja zapisnik koji se podnosi CIK-u u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta.

"Pravilnik propisuje da ukoliko opštinska izborna komisija nije u mogućnosti pravilno utvrditi rezultate, da podnosi zahtjev CIK-u za otvaranje vreća i prebrojavanje glasova. Taj rok je do srijede i on nije ispoštovan jer je bilo previše biračkih mjesta za koje nije bilo moguće utvrditi izborne rezultate. Izdali smo naredbe opštinskim komisijama o otvaranju vreća iz više od 60 općina za različite nivoe vlasti. Rok za izvršenje je istekao u srijedu u ponoć i to nije ispoštovalo 11 općinskih komisija", pojasnio je Arnautović.

Naglasio je kako su zahtjevi ponovno upućeni za 11 biračkih odbora.

"Juče smo prema 11 opštinskih komisija uputili ponovno naredbu da odmah dostave rezultate s biračkih mjesta pa čak i sa onih koja nisu validirana, a da će njihova validacija biti izvršena u CIK-u. Glavni kontrolor rezultata će sačiniti izvještaj za koja biračka mjesta će biti neophodno otvarati vreće i utvrditi rezultate", ističe Arnautović.

Osvrnuo se i na greške koje su se događale na izbornim mjestima.

"Pogrešno je pakovan materijal, pogrešno popunjavani obrasci, pojedini kandidati su imali više glasova nego sama stranka što je nemoguće. Kao nikad prije, za ove izbore je dat poseban značaj edukaciji biračkih odbora. Najbitnije im je bilo da izvještavaju stranke, a ne opštinsku izbornu komisiju. Dok god politički subjekti budu imali monopol nad sastavom biračkih odbora, imat ćemo ovakvu situaciju", mišljenja je Arnautović, prenosi Kliks.

Na kraju, predsjednik CIK-a se osvrnuo i apelovao na parlament da donese odluke koje će prije svega tehnološki unaprijediti proces glasanja.