Šesti dan potrage za nestalim dječakom u Tari

Spasilačke ekipe već šesti dan tragaju za dječakom koji se nalazio u automobilu koji je sletio u rijeku Taru.

Izvor: SZS Mojkovac

U slijetanju automobila na putu Đurđevića Tara-Žabljak u petak, 7. oktobra poginula je dvadesetsedmogodišnja Jelena Vuković, koja je upravljala vozilom, u kome se nalazilo njeno troje djece.

Istog dana u kanjonu na tri kilometra od mjesta udesa pronađeno je tijelo njegove sestre. Treće dijete koje se, takođe, nalazilo u vozilu je spaseno i u stabilnom je zdravstvenom stanju.

U spasilačku akciju su uključeni profesionalni ronioci iz Bijele, Vojska Crne Gore i momci koji rone na dah, skiperi Tare, Mojkovca, Kolašina, Pljevalja, Žabljaka i rafteri sa Šćepan Polja, policija Žabljaka i Pljevalja i antiteroristička jedinica policije, radnici NP Durmitora, Služba spasavanja Plužina, vatrogasci sa Žabljaka, Pljevalja, Mojkovca i Nikšića, rodbina i građani koji obilaze priobalni dio Tare.

“Pretražuje se teren pješke od mjesta nesreće do Radovan Luke. Četiri čamca su krenula sa Radovan Luke do Šćepan Polja, ostali čamci i vojska od mjesta nesreće do Žugića Luke”, rekao je predsjednik Udruženja raftera i stanovništva NP "Durmitor" skiper Veljko Ostojić.

On poručuje da nema vremena za čekanje, da se ne smije dozvoliti da Tara poraste i postane mutna.

(SRNA)