Ronioci nastavljaju potragu za dvoje djece nestale u kanjonu Tare

Ronioci danas nastavljaju potragu za dvoje djece koja su ispala iz automobila kada je sletio u kanjon Tare.

Izvor: SZS Mojkovac

Do nesreće je došlo u petak, 7. oktobra, oko 17.00 časova u mjestu Splavište,

nakon što je automobil iz, za sada neutvrđenih razloga, sletio u kanjon.

U potragu su, osim pripadnika Gorske službe spašavanja i policije, uključeni i ronioci iz Bijele, a teren je pretraživan i dronovima.

Dobrovoljni spasilac Đole Kljajević ranije je za Televiziju Crne Gore rekao da se pretražuju lokaliteti od mjesta nesreće do splavišta, od splavišta do Žugića luke i od Žugića luke do Radovan luke.

"Nastavlja se i potraga do Brštanovice ili samog Šćepan polja, gdje su naše kolege obaviještene o slučaju, tako da će i oni priteći u pomoć", rekao je Kljajević.

(SRNA)