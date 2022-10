Most kod Ovčar banje van upotrebe godinama: Prelazio se na ličnu odgovornost

Most koji se srušio kod Ovčar banje godinama nije bio u upotrebi!

Most koji se srušio kod Ovčar banje godinama nije bio u upotrebi i prelazio se na ličnu odgovornost, ali pod strogim pravilima. Samo su lokalni mještani znali da je most dugo već van upotrebe i da moraju da se poštuju stroga pravila da bi se isti prešao. Most se srušio zbog velikog opterećenja.