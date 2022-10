Predsjednički izbori u Sloveniji: Logar i Musarova idu u drugi krug

Novi predsjednik Slovenije biće izabran u drugom krugu u koji idu nekadašnji ministar spoljnih poslova Anže Logar i nezavini kandidat Nataša Pirc Musar.

Izvor: Anadolija

Prema obraćenih skoro 90 odsto glasova, Logar je osvojio 33,9 odsto glasova, a Musarova 26,89 odsto, saopštila je Državna izborna komisija.

Građani su predsjednika birali među sedam kandidata, a pravo glasa na izborima imalo je 1.694.429 birača.

Logar je član Slovenačke demokratske stranke (SDS) bivšeg premijera Janeza Janše, koji je smijenjen u proljeće poslije kontroverznog mandata praćenog brojnim demonstracijama.

Njegova protivnica Nataša Pirc Musar izrazila je večeras nadu da će postati prva žena na čelu Slovenije.

Premijer Robert Golob, čiji je kandidat Milan Brglez osvojio 16 odsto glasova, nagovijestio je podršku Nataši Pirc Musar.

Novi predsjednik će naslijediti mjesto od Boruta Pahora (58), koji je služio dva petogodišnja mandata. Pahor, prozvan predsjednikom "Instagrama", bivši je maneken i član Socijaldemokratske partije, koji ima više od 134.000 pratilaca na društvenoj mreži, na kojoj često postavlja privatne fotografije.

Drugi krug izbora biće održan 13. novembra.

Do sada su funkciju predsjednika obavljali Milan Kučan (dva mandata) od 1992 do 2002. godine, Janez Drnovšek od 2002. do 2007. godine, Danilo Turk od 2007. do 2012. godine i Borut Pahor (dva mandata) od 2012. do 2022. godine.