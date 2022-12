Uvođenje evra gasi bankomate u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, koja od 1. januara naredne godine prelazi na evro, tokom ovog meseca neće raditi više od 2.700 bankomata, kaže direktor Sektora za gotov novac HNB-a Tihomir Mavriček.

Izvor: Motortion/iStockphoto

On dodaje da će u tom prelaznom periodu raditi samo oni koji istovremeno mogu da isplaćuju staru i novu valutu.

Predsjednica Hrvatskog udruženja radnika Lidija Stolica za zagrebački RTL kaže da će prilikom pokušaja bilo kakvog otuđenja novca iz bankomata, novac biti obojen.

"Poprimiće zelenkasto-plavu boju, zavisno od toga o kom se proizvođaču radi i taj novac će biti neupotrebljiv", rekla je Stolica.



Masovno gašenje bankomata počeće za desetak dana.



"Manji broj će biti ugašen do 15. decembra, kada će Hrvatsko udruženje banaka (HUB) objaviti interaktivnu kartu svih bankomata u Hrvatskoj koji su aktivni u realnom vremenu, kako bi svi građani u svakom trenutku znali koji bankomat radi i gde mogu da podignu gotovinu", kazao je Ivan Hrvoje Maljković iz ovog udruženja.



On ističe da razloga za paniku nema, osim ako na kartici nema novca jer će i u manjim sredinama moći će se dođe do gotovine.



"Poseban fokus bio je usmjeren na manje sredine, gdje je manji broj bankomata – banke su na nivou HUB-a dogovorile način prilagođavanja mreže tako da u svakom trenutku građanima bude na raspolaganju dovoljan broj bankomata u svakom mestu Hrvatske", naveo je Maljković.

(Agencije)