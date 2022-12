Radnik o upadu ROSU na Gazivode: "Uperili su puške i pitali da li je ovo Kosovo ili Srbija

Pripadnici jedinica Rosu upali su na Gazivode i poskidali srpske zastave, a radnik je ispričao šta se dogodilo kada su upali pripadnici Rosu.

Izvor: ATA Images/B.P.

Pripadnici jedinica Rosu upali su danas pod punim naoružanjem i blindiranim vozilima u objekat velike brane na jezeru Gazivode, a radnik V.K. koga su tamo zatekli ispričao je šta se tačno dogodilo.

"Otišao sam na veliku branu na Gazivode da izmjerim nivo vode zbog kiše, kada sam vidio četiri, pet pripadnika Rosu kako obijaju kapiju i kućicu. Uperili su puške u mene, ispitivali me i iscijepali zastavu, a onda me otjerali", ovako za Kosovo onlajn današnje događaje opisuje radnik koji je na brani zatekao pripadnike specijalnih jedinica ROSU.

Kako kaže, na Gazivode je otišao da izmjeri nivo vode nakon obilnih kiša, što mu spada u opis posla, kada je prema njegovim riječima video petoricu pripadnika ROSU kako obijaju kućicu i lome kapiju na velikoj brani.

"A, onda su me ugledali i potrčali ka meni, valjda me nisu očekivali. Uperili su puške, duge cijevi u mene, pitali su me ko sam i šta radim ovdje, pokušao sam da im objasnim da sam kao portir zadužen da mjerim nivo vode. Htjeli su da znaju ima li kamera na kućici, rekao sam im da ne znam, nakon čega su me pitali dal' je ovo Kosovo ili Srbija. Samo sam im rekao da sam rođen ovdje, a onda su uzeli da cijepaju srpsku zastavu. Kad su je iscijepali vratili su mi je i rekli da sam 'voljno' i da 'bježim odavde', rekao je radnik.

(MONDO/Kosovo online)