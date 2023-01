Prelaze na islam kako bi se lakše razveli

List "Zastava", u članku iz maja 1924, kritički se osvrnuo na slučajeve prelaska Novosađana i Novosađanki iz hrišćanstva u islam, a sve to samo kako bi ostvarili pravo na brzi razvod braka ili višeženstvo...

U tekstu pod nazivom "Kakvi su to muslimani?" list piše kako su se "mnogi ljudi a i neke žene", za vrijeme Prvog svjetskog rata "naučili na komotan život i promjenu", a kada je došlo Oslobođenje i Ujedinjenje, u tom je došlo i vrijeme, da ti, koji su naučili komociju, žive u zajednici bračnog života. No kako se na taj bračni život nisu mogli odmah priviknuti, i kako su "jedni druge u braku iznevjeravali", to je "nastupilo mišljenje za razvod braka".