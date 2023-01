"SPUSTIO SAM GLAVU I KRENUO DA BJEŽIM OD NJIH" Oglasio se Lazar (15) kog su napali Albanci

Tinejdžer Lazar M. (15) pretučen je jutros od strane četiri starija Albanca u etnički mješovitom naselju Suvi Do.

Izvor: Youtube/ Kosovo Online/Screenshot

Lazar Milutinović (15) koga su jutros oko 5,10 časova u Suvom Dolu pretukla četvorica Albanaca pušten je na kućno liječenje, rekao je za Kosovo onlajn da mu nije jasno što su ga napali.



"Jutros sam krenuo na posao i presreo me je auto. Rekli su mi nešto na albanskom, ja to nisam razumio, spustio sam glavu i nastavio dalje. Oni su izašli iz auta, ja sam krenuo da bježim od njih, ali su me sustigli, uhvatili i onda su me šutirali i udarali gdje su stigli. Ništa mi nisu rekli, samo su me tukli i uzeli su mi telefon iz jakne", rekao je Lazar.

On je izjavio da mu se ovako nešto prvi put desilo i da nikad do sada nije imao problema sa komšijama Albancima. Lazar je naglasio da ga je strah zbog napada i da mu nije jasno zbog čega je pretučen, "da li im smeta što sam Srbin ili nešto drugo, stvarno mi nije jasno". Lazarev otac Zlatibor je naveo da mu je u policijskoj stanici u Južnoj Mitrovici rečeno kako će biti preduzeto sve da napadači budu otkriveni, ali je poručio da u to ne vjeruje.

Lazara pretukli na Kosovu Izvor: YouTube/Kosovo Online

(MONDO/Kosovo online)