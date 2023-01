GORŠTAK MILUN I NJEGOVA MARA ŽIVE NA PLANINI: Ona muze 130 ovaca dnevno, nemaju gdje TV da priključe

Priča o gorštaku Danetu je sve raspametila, a slično se dogodilo i u Crnoj Gori, blizu Plužina, gdje je na Katun Ravno kod gorštaka Miluna došla jedna Mara.

Priča o usamljenom gorštaku Danetu koji živi na Goliji, koji je pronašao ljubav svog života, razgalila je milione srca širom regiona. Njihova ljubavna priča ravna je holivudskom zapletu jer je njegova djevojka iz grada ostavila sve za sobom i zbog njega došla na surovu planinu gde sad zajedno žive.

Slično se dogodilo i u Crnoj Gori, blizu Plužina, gdje je na Katun Ravno kod gorštaka Miluna došla jedna Mara. Katun se nalazi na nadmorskoj visini od oko 1.500 metara i pripada opštini Plužina. Na Ravno su izdizali stoku Adžići iz Pive ali i pojedine porodice iz Gacka. Ali tu su već godinama i supružnici Mara i Milun Aprcović koji veći dio godine provedu na katunu sa stokom. Tek tokom najsurovijeg dijela zime na planini spuste se u selo, i to kad se ovce jagnje, jer kažu da je tamo za nijansu toplije.

"Ona hoće sve da radi i oko kuće i oko stoke, da uzvari mlijeko, oko kajmaka... Ne mogu se požaliti", rekao je Milun uz osmijeh za RTCG. "Stvorili smo objekte, solarno smo dobili prije tri-četiri godine. Trenutno sam glavna, a inače svekrva još to više radi. Ja više muzem, ona više oko mrsa radi, nisam to još preuzela. Udala sam se prije sedam i po godina, sad imam 22. Nisam ove poslove radila kod kuće, život vas nauči da odrastete i prije nego što treba, ali ovdje sam sve od svekrve naučila, mnogo mi je to pomoglo"

Inače, najviše vole kad su na katunu gdje drže oko 150 ovaca, 8 koza, 10 krava i nekoliko junadi, objavila je prije par godina TV Crne Gore. Kod roditelja nikad nije radila poslove koje radi na katunu s Milunom, ali kaže da joj ništa nije teško i da voli selo. U međuvremenu je savladala skoro sve poslove, a sve mu što zna, naučila ju je svekrva! Mara je iz jednog od susjednih sela ali kod roditelja je samo čuvala ovce, od toga ništa teže.

Dodaje i da voli muziku i sluša je na mobilnom, a uveče zajedno s mužem sluša radio. Televizor nemaju na šta da priključe, a i ne treba im jer nemaju kad ni da ga gledaju. Mara kaže da ona više muze krave i radi druge poslove, a da svekrva obavlja sve drugo oko mrsa dok ona i to ne nauči u potpunosti. Jedna je od rijetkih djevojaka koje su se u današnje vrijeme odlučile za težak život i rad na selu, ali ona kaže da joj je tu lijepo. Njih dvoje su rijedak mlad bračni par koji živi na selu i od sela.

Na pitanje kako izgleda život u planini, Mara kaže: "Sve zavisi kako koji dan. Nekad Milun čuva, nekad ja, kako ima tih muških poslova. Inače smo sami. Uveče nam dođu gosti, pošto je sad duga noći, dođu, pa se može sjediti... Mada što se kaže - kad se čuvaju ovce, uvijek si budan"

U grad, pričaju Milun i Mara, odu ponekad, kad je neki svetac i kad ima manje posla, da prošetaju, ali najviše ipak vole svoje selo jer su se tu navikli i tu im prija. Odu da ponešto kupe, da se malo druže, sjednu, popiju kafu... Njen muž Milun kaže da njihov život ima više mana nego prednosti, ali je za stoku tako bolje. Izuzetno je hladno i pustinja je, veli Milun koji živi od prodaje stoke. Dodaje i da više voli katun od sela, a planine i stoku više od mora i primorja.

"Uveče sjednemo muž i ja, imam taj Fejsbuk, pa se malo zabavimo time", kaže Mara koja zimi ujutru ustaje oko pola 7, založi, skuva kafu, a onda ode da položi kravama. Do novembra je muzla 130 ovaca i za to joj je u početku trebalo skoro dva sata, ali kad je savladala ne treba joj više od sata.

